चिपळे–नेरे रस्ता खड्डेमय
चिपळे-नेरे रस्ता खड्डेमय
ग्रामस्थांचे हाल, अपघातांची मालिका सुरू
पनवेल, ता. ११ (बातमीदार) ः तालुक्यातील चिपळे ते नेरे हा मुख्य मार्ग अक्षरशः खड्डेमय झाला असून, या रस्त्यावरून प्रवास करणे नागरिकांसाठी धोकादायक ठरत आहे. ठिकठिकाणी मोठमोठे खड्डे पडल्याने वाहनधारक त्रस्त झाले आहेत. या मार्गावर अनेक दुचाकीस्वारांचा अपघात होऊन काही जण गंभीर जखमी झाल्याचेही समोर आले आहे. ग्रामीण भागाशी संपर्क साधणाऱ्या या रस्त्याच्या दुर्दशेमुळे ग्रामस्थ आणि प्रवासीवर्गाकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
चिपळे-विहीघर-कोप्रोली-नेरे या मार्गावर गेल्या काही महिन्यांपासून मोठ्या प्रमाणात खड्डे पडले आहेत. विशेषतः नेरे फाटा व विहीघर परिसरातील रस्त्याची स्थिती अत्यंत बिकट झाली असून, काही ठिकाणी रस्त्यावरील डांबराचा थर पूर्णपणे नष्ट झाला आहे. पावसाळ्यात पाण्याने खड्डे भरल्यामुळे वाहनचालकांना मोठी अडचण निर्माण झाली होती. त्यामुळे दुचाकीस्वार वारंवार अपघातग्रस्त होत होते. रिक्षाचालक, एसटीचालक तसेच खासगी वाहनचालकांना रोज जीव मुठीत घेऊन प्रवास करावा लागत आहे. या मार्गाचा वापर करणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाची बाजारपेठेत ने-आण करताना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना शाळा-काॅलेजला जाताना उशीर होतो आहे. या सर्व परिस्थितीमुळे नागरिकांमध्ये प्रशासनाविषयी तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. परिसरातील ग्रामस्थ, सामाजिक संघटना तसेच विविध राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन संबंधित सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे तातडीने रस्त्याची डागडुजी करण्याची मागणी केली आहे. दरवर्षी निवडणुकांपूर्वी रस्त्यांची कामे सुरू होतात आणि पावसाळ्यानंतर पुन्हा हीच स्थिती निर्माण होते. आम्ही आता मौन धारण करणार नाही, असे ग्रामस्थांनी इशारा दिला आहे. जर प्रशासनाने लवकरात लवकर खड्डे बुजवून दुरुस्तीचे काम हाती घेतले नाही, तर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा ग्रामस्थांनी दिला आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.