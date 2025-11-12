बैल बाजार चौक परिसरात अपघात
बैल बाजार चौकात टेम्पोचा अपघात
कल्याण, ता. १२ (बातमीदार) : बैल बाजार चौक परिसरात बुधवारी (ता. १२) मध्यरात्री एकच्या सुमारास एका छोट्या टेम्पोचा अपघात झाला. प्राथमिक माहितीनुसार, टेम्पोचालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटल्यामुळे हा टेम्पो थेट एका दुकानात घुसला. या दरम्यान रस्त्यावरील एका हातगाडीलाही या वाहनाने धडक दिली. या अपघातात सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. अपघाताचा व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला आहे. अपघातानंतर टेम्पोचा चालक अल्पवयीन असल्याचा दावा प्रत्यक्षदर्शी नागरिकांनी केला आहे. या घटनेमुळे बैल बाजार चौक परिसरात काही काळासाठी वाहतुकीला अडथळा निर्माण झाला होता.
अपघाताच्या या घटनेमुळे स्थानिक नागरिकांनी चिंता व्यक्त केली आहे. रात्रीच्या वेळी काही वाहनचालक मद्यधुंद अवस्थेत वाहन चालवतात, तर अनेकदा वाहनांचे स्टेअरिंग अल्पवयीन मुलांच्या हाती दिले जाते. यामुळे अपघाताच्या घटना वारंवार घडतात आणि त्यात जीवितहानी होण्याची शक्यता असते. अशा बेजबाबदार वाहनचालकांची पोलिसांनी काटेकोरपणे तपासणी करावी आणि त्यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी स्थानिकांनी केली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.