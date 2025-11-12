कामोठे परिसरात पाच ठिकाणी बाजारांची उभारणी सुरू
कामोठे परिसरात पाच ठिकाणी बाजारांची उभारणी सुरू
पनवेल, ता. १२ (बातमीदार) : कामोठे परिसरातील नागरिकांच्या दैनंदिन गरजा लक्षात घेऊन पनवेल महापालिकेच्या वतीने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे. कामोठे परिसरात पाच ठिकाणी आधुनिक सुविधांनी युक्त दैनिक बाजार उभारण्याच्या प्रकल्पास प्रत्यक्ष सुरुवात झाली आहे. या उपक्रमासाठी तब्बल आठ कोटी ८४ लाख सहा हजार ४८३ रुपये निधी मंजूर करण्यात आला असून, नागरिकांना सोयीचे आणि नियोजनबद्ध बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट यामागे आहे.
या प्रकल्पाच्या मंजुरीसाठी आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि माजी सभागृह नेते परेश ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्षाने सातत्यपूर्ण पाठपुरावा केला. अखेर या प्रयत्नांना यश मिळताच भूमिपूजन सोहळ्याने कामाची औपचारिक सुरुवात करण्यात आली. या कार्यक्रमात आमदार प्रशांत ठाकूर प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते, तर भूमिपूजन माजी नगरसेवक दिलीप पाटील यांच्या हस्ते पार पडले. या दैनिक बाजारांच्या उभारणीमुळे स्थानिक व्यापाऱ्यांना व्यवसायासाठी नव्या संधी निर्माण होणार आहेत. तसेच परिसरातील नागरिकांना दररोजच्या वस्तू एकाच ठिकाणी मिळण्याची सोय होईल. या बाजारांमुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळून रोजगारनिर्मितीलाही हातभार लागेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.