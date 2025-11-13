नवी मुंबईचा कारभारी कोण?
महापौरपदासाठी शिंदे गट, भाजपमध्ये दावेदारी
वाशी, ता. १३ (बातमीदार)ः कोरोना, सत्तासंघर्षामुळे नवी मुंबई पालिकेवर प्रशासकाचे राज्य होते. अशातच स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका होणार असल्याने आरक्षण सोडतीनंतर महापौरपदाची माळ कोणाच्या गळ्यात पडणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
पक्ष कोणताही असला तरी पालिकेवर सत्ता राखण्यात गणेश नाईक यशस्वी झाले आहेत. नाईक ज्या पक्षाचे नेतृत्व करतात, त्या पक्षाचा महापौर असतो.
पंचवार्षिकमध्ये पहिल्या अडीच वर्षासाठी महापौरपद अनुसूचित जाती प्रवर्गाचे आल्यामुळे सुधाकर सोनवणे यांची वर्णी लागली होती, तर अडीच वर्षांसाठी साडेपाच वर्षांपासून नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी राखीव असल्यामुळे जयवंत सुतार यांना महापौरपद मिळाले होते. त्याआधी गणेश नाईक यांचे पुतणे सागर नाईक पाच वर्षे महापौरपदावर विराजमान होते. पण सध्याच्या राजकीय परिस्थितीमुळे महापौरपदासाठी चुरस निर्माण झाली आहे.
चुरस रंगणार
- आमदार मंदा म्हात्रे मुलगा नीलेशला निवडणुकीच्या मैदानात उतरवणार आहेत. दुसरीकडे विजय चौगुले सत्तासंघर्षामध्ये शिंदे गटाबरोबर राहिले आहेत. त्यामुळे शिवसेनाची सत्ता आल्यास विजय चौगुले महापौरपदासाठी प्रमुख दावेदार आहेत.
- सर्वात कमी वयातील महापौर म्हणून नाईक यांनी संजीव नाईक यांना बसवले होते. यंदाच्या निवडणुकीत नाईक सत्ता राखण्यासाठी संजीव नाईक यांचे पुत्र संकल्प नाईक तसेच पुतणे सागर नाईक यांना निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवणार असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.
- महापौरपद महिलांसाठी आरक्षित झाल्यास नाईक समर्थक सुषमा दंडे, मनीषा भोईर यांना अनुभव असल्याने त्यांचे नावही आघाडीवर आहे.
सत्ता समीकरणांवर भवितव्य
नवी मुंबई महापालिकेच्या स्थापनेपासून सत्ता राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे होती, मात्र सत्तेचे समीकरण सध्या भाजप आणि शिवसेना (शिंदे गट) यांच्या दिशेने झुकले आहे. अशातच आरक्षण सोडतीनुसार महापौरपद महिला किंवा अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित होण्याची शक्यता आहे. नवी मुंबई महापालिकेत शिंदे गट, भाजप एकत्र लढले नाहीत, तर सत्ता कोणाची येणार, हे सांगणे कठीण आहे, मात्र आरक्षणाचा ताळमेळ, पक्षीय एकजुटीवर आगामी महापौरपदाचा निर्णय अवलंबून असेल, असा अंदाज राजकीय तज्ज्ञांचा आहे.
