ठाण्यात पाळीव प्राण्यांसाठी अद्यावत स्मशानभूमी

ठाण्यात पाळीव प्राण्यांसाठी अद्ययावत स्मशानभूमी
- मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या हस्ते आज होणार लोकार्पण
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १४ : शहरात पाळीव प्राण्यांची संख्या मोठी असली तरी त्यांच्या अंत्यसंस्कारासाठी कोणतीही अधिकृत जागा नाही. त्यामुळे अनेक प्राणीप्रेमींना मृत प्राण्यांवर अंतिम संस्कार करता येत नव्हते. याची दाखल घेत पालिका प्रशासनाच्या माध्यामतून ठाण्यातील माजिवडा येथे पाळीव प्राण्यांची पहिली स्मशानभूमी उभारण्यात आली आहे. तिचे लोकार्पण शनिवारी (ता. १५) होणार आहे. यामुळे पाळीव प्राण्यांवर अंत्यसंस्कार करणे शक्य होणार आहे.
शहरात कुत्रे, मांजर यांसारख्या पाळीव प्राण्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर आहे. अनेक घरांमध्ये या प्राण्यांचे स्थान घरातील सदस्याइतकेच महत्त्वाचे आहे. परंतु आजार, अपघात किंवा वयोमानामुळे या प्राण्यांचा मृत्यू झाल्यास त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यासाठी ठाण्यात प्राण्यांची स्मशानभूमी नसल्याने अडचण होत होती. त्यातून पाळीव प्राण्यांसाठी स्मशानभूमी असावी, अशी मागणी समोर आली. याचदरम्यान मुक्या प्राण्यांसाठी एक स्वतंत्र स्मशानभूमी असावी अशी संकल्पना परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी मांडली आणि तशी सूचना त्यांनी ठाणे महापालिकेला केली होती. त्यानंतर ठाण्यातील कोपरी, कळवा आणि माजिवडा येथे पाळीव आणि लहान प्राण्यांसाठी स्मशानभूमी कार्यान्वित करण्याचे निर्देश ठाणे महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी दिले होते. त्यानुसार ठाण्यातील माजिवडा येथे अद्ययावत पाळीव प्राण्यांसाठीची स्मशानभूमी उभारण्यात आली आहे. तिचे लोकार्पण मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या हस्ते शनिवार (ता. १५) होणार आहे. माजिवडा गाव येथे एक ५० किलो प्रति तास क्षमतेकरिता पीएनजी गॅस शवदाहिनी उभारण्यात आली आहे. ठाणे महापालिका क्षेत्रातील ही पहिली प्राण्यांची स्मशानभूमी आहे. या स्मशानभूमीत सर्व सुविधा मिळणार असून, महिला आणि पुरुषांकरिता सुसज्ज प्रसाधनगृह उभारण्यात आले आहे. स्मशानभूमीच्या प्रवेशद्वाराजवळ महादेवाचे सुंदर मंदिर बनविण्यात आले आहे. व्यक्तीला शेवटचा निरोप देताना त्या मृत व्यक्तीच्या देहाला आणि त्याच्या कुटुंबीयांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास होऊ नये याची काळजी घेण्यात आली आहे.
महाराष्ट्रातील सर्वात पहिली गॅसदाहिनी
महाराष्ट्रातील सर्वात पहिली गॅसदाहिनी असणारी अद्ययावत स्मशानभूमी माजिवडा येथे उभारण्यात आली आहे. स्मशानभूमीमध्ये पाळीव प्राण्यांना विधिवत पद्धतीने निरोप देण्यासाठी स्वतंत्र स्मशानभूमीदेखील उभारण्यात आली आहे. स्मशानभूमीत एपीसी तंत्रज्ञानाने उभारण्यात आलेल्या चिमणीमुळे ७० टक्के प्रदूषण कमी होणार आहे. ३० मीटर लांबीची ही चिमणी असणार आहे. त्याचबरोबर स्मशानभूमीच्या आवारात बसण्यासाठी अद्ययावत बैठक व्यवस्था करण्यात आली असून, कर्मचाऱ्यांसाठी सुसज्ज नोंदणी कार्यालय बांधण्यात आले आहे.
