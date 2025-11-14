सरकारी कब्रस्तानची जमीन फसवणूक करून विक्री,१२ जणांविरोधात गुन्हा दाखल
सरकारी जमीन विकणाऱ्या
१२ जणांविरोधात गुन्हा दाखल
भिवंडी, ता. १४ (वार्ताहर) ः भिवंडी पालिकेडून कब्रस्तानासाठी आरक्षित जमीन परस्पर खरेदीखत करून विकली. याप्रकरणी शांतीनगर पोलिस ठाण्यात महसूल विभागाचे मंडळ अधिकारी यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून १२ जणांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार शहरातील गौरीपाडा येथील सर्व्हे क्रमांक ७० ही शासकीय कब्रस्तान म्हणून आरक्षित आहे. जमीन कब्रस्तान या वर्गवारीतील असल्याचे माहीत असतानाही आपल्या मालकीची व कब्जात असल्याचे सांगत २७ एप्रिल ते १९७६ पासून आजपर्यंत खरेदी- विक्री करून फसवणूक केली. याप्रकरणी तक्रार मिल्यावर महसूल विभागामार्फत सखोल चौकशी करून मंडळ अधिकारी शैलेश भोजने यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून केशव तुकाराम टावरे, मोतीराम तुकाराम टावरे, गणपत तुकाराम टावरे, बळीराम तुकाराम टावरे, श्रीमती बबई धर्माजी पाटील, श्रीमती बारकुबाई महादेव केणे, श्रीमती चांगुणाबाई तुकाराम टावरे सर्व रा. भोईवाडा, मोहम्मद कासीम समरु, फैय्याज अहमद मोहम्मद ताहीर, अब्दुल गणी मोहम्मद सरदार, मोहम्मद हनीफ ताहीर, मौलाना मोह हुसेन असलमी या १२ जणांविरोधात फसवणूक केल्याप्रकरणी शांतीनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
