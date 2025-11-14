१६ वर्षीय शाळकरी मुलीला फूस
अल्पवयीन मुलीला पळवून नेणाऱ्या आरोपीला ओडिशातून अटक
पनवेल, ता. १४ (वार्ताहर) : एका १६ वर्षीय अल्पवयीन मुलीला प्रेमाच्या जाळ्यात ओढून तिला पळवून नेणाऱ्याला पोलिसांनी अटक केली. त्याने तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केल्याने ती गरोदर होती. पोलिसांनी आरोपीला ओडिशा येथून अटक करून त्याच्या ताब्यातून पीडित मुलीची सुटका केली आहे. तसेच तिला तिच्या कुटुंबीयांच्या ताब्यात दिले आहे. मुन्ना रविशंकर प्रधान (२१) असे अटक केलेल्याचे नाव आहे.
कामोठे परिसरात आई-वडिलांसोबत राहणारी पीडित मुलगी शिक्षण घेत आहे. याच भागात कामानिमित्त राहणाऱ्या मूळच्या ओडिशा राज्यातील मुन्ना प्रधान याच्यासोबत तिचे प्रेमसंबंध जुळले होते. मुन्ना प्रधान याने २१ ऑक्टोबरला संधी साधून या मुलीला पळवून नेले होते. घरातील मुलगी अचानक बेपत्ता झाल्याचे लक्षात येताच, पीडित मुलीच्या कुटुंबीयांनी तातडीने कामोठे पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती. पोलिसांनी तत्काळ अपहरणाचा गुन्हा दाखल करून आरोपीचा शोध सुरू केला होता.
मिळालेल्या माहितीनुसार, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक विमल बिडवे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलिस निरीक्षक राकेश पगारे व त्यांच्या विशेष पथकाने ओडिशाकडे धाव घेतली. तिथे त्यांनी गोपनीय पद्धतीने तपास करत मुन्ना रविशंकर प्रधान याला अटक केली. पनवेल येथे आणले. पोलिसांनी पीडित मुलीची वैद्यकीय तपासणी केली. या ती गरोदर असल्याचे निष्पन्न झाले. या गंभीर गुन्ह्याची नोंद घेत कामोठे पोलिसांनी आरोपी मुन्ना प्रधान याच्या विरोधात अपहरणासह बलात्कार आणि पोक्सो कायद्याच्या कलमांखाली गुन्हा दाखल करून त्याला गजाआड केले आहे.
