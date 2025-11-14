परदेशी सौंदर्यप्रसाधने जप्त
नोंदणी व परवान्याशिवाय विक्री; ‘एफडीए’ची कारवाई
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १४ : महाराष्ट्र अन्न आणि औषध प्रशासनाने (एफडीए) क्रॉफर्ड मार्केट आणि उल्हासनगर येथील तीन ठिकाणी छापेमारी करत नोंदणी तसेच आयात परवान्याशिवाय विकली जाणारी परदेशी सौंदर्यप्रसाधने गुरुवारी (ता. १३) जप्त केली. याव्यतिरिक्त एका आयुर्वेदिक उत्पादनावर आक्षेपार्ह दावे आढळल्यानंतर ठाण्यातही कारवाई करण्यात आली.
‘एफडीए’ला सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबईतील क्रॉफर्ड मार्केट आणि ठाण्यातील उल्हासनगर येथे आयात केलेले परदेशी सौंदर्यप्रसाधने विकली जात आहेत, या माहितीच्या आधारे, एफडीए पथकाने संबंधित ठिकाणी छापेमारी केली. सहाय्यक आयुक्त निशिगंधा पाष्टे यांच्या मार्गदर्शनाखाली, औषध निरीक्षक हेमंत आडे आणि पूनम साळगावकर यांनी क्रॉफर्ड मार्केटमधील दोन विक्रेत्यांकडून २,४०,०६५ रुपये आणि ६१,१३२ रुपये किंमतीची सौंदर्यप्रसाधने जप्त केली, तर उल्हासनगर येथील सहाय्यक आयुक्त रोहित राठोड यांच्या सूचनेनुसार, औषध निरीक्षक एस. एस. भुजबळ यांनी एका विक्रेत्याकडून १,३२,८८८ रुपये किमतीची बेकायदेशीर सौंदर्यप्रसाधने जप्त केली. सहआयुक्त (दक्षता) डॉ. राहुल खाडे यांच्यासह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या सूचनेवरून ही छापेमारी करण्यात आली. एफडीएच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, ‘परदेशातून आयात केलेल्या या सौंदर्यप्रसाधनांच्या उत्पादनांचे नमुने आरोग्यासाठी हानिकारक आहेत की नाही हे तपासण्यासाठी चाचणीसाठी पाठवण्यात आले आहेत.’
नोंदणी व आयात परवाना आवश्यक
परदेशी सौंदर्यप्रसाधने उत्पादने आयात करण्यापूर्वी कंपनीकडे नोंदणी आणि आयात परवाना असणे आवश्यक आहे, परंतु ही उत्पादने नोंदणी आणि परवान्याशिवाय विकली जात आहेत. सेंट्रल ड्रग्ज स्टँडर्ड कंट्रोल ऑर्गनायझेशनने (सीडीएससीओ) ही उत्पादने देशात कोणत्या बंदरांमधून आणि विमानतळांवरून येत आहेत, याची चौकशी करण्यात येत आहे.
