दरबारात पालकमंत्री गणेश नाईक यांनी वाचला विकास
पालकमंत्री नाईक यांच्या दरबारात
नागरिकांच्या तक्रारी
नालासोपारा, ता. १४ (बातमीदार) : वसई-विरार महापालिकेच्या प्रभागाची आरक्षण सोडत जाहीर झाली आहे. त्याला दोन दिवस होत नाही तर पालकमंत्री गणेश नाईक यांनी शुक्रवारी (ता. १४ ) विरारमध्ये प्रशासकीय अधिकारीविनाच जनता दरबार घेतला. यात त्यांनी विकासकामांचा आराखडाच वाचला आहे. या जनता दरबारात २०० हून अधिक नागरिकांनी तक्रारी मांडल्या, पण त्या तक्रारी पालकमंत्र्यांनी ऐकून घेऊन सोडवण्याचे फक्त आश्वासनच दिले. त्यामुळे आजच्या जनता दरबारात भाजप पदाधिकारी समाधानी, पण सर्वसामान्य नागरिक मात्र असमाधानी होऊन परतले.
पालघर जिल्ह्याचे पालकमंत्री गणेश नाईक यांच्या जनता दरबारात आमदार राजन नाईक, आमदार स्नेहा दुबे आणि व्यासपीठावर भाजप सेनेचे पदाधिकारी होते. या वेळी नागरिकांनी विविध समस्या मांडल्या. वाहतूक कोंडीची समस्या, उद्यानांमधील तुटलेली खेळणी, नायगाव पश्चिमेकडील रेल्वेस्थानकाजवळ असलेले अनधिकृत वाहनतळ, पाण्याची समस्या, जिल्हा परिषद मराठी शाळा कामण येथील कमी असलेले शिक्षक, चिंचोटी-कामण-अंजूरफाटा रस्त्याची दुरवस्था अशा विविध समस्या मांडल्या. तब्ब्ल २०० हून अधिक तक्रारींची नोंद जनतादरबारात करण्यात आली.
