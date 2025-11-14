मुंबईतील शाळांमध्ये मासिक पाळीदरम्यान स्वच्छतेसाठी उपक्रम
मुंबई, ता. १४ : उजास आणि इवोनिक इंडिया यांच्यात झालेल्या सामंजस्य करारानंतर मुंबई व नवी मुंबईतील चार शाळांमध्ये संरचित मेनस्ट्रुअल हायजिन मॅनेजमेंट (एमएचएम) (मासिक पाळी) जागरूकता उपक्रम राबवला जाणार आहे. या उपक्रमातून एक हजारांहून अधिक विद्यार्थी आणि ४० महिलांपर्यंत मासिक पाळीदरम्यान घ्यावयाच्या काळजीबाबत शिक्षण व मार्गदर्शन दिले जाणार आहे. व्हीडीएस पब्लिक स्कूल, तुर्भे येथे या करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. ‘ग्रो बियॉन्ड युवरसेल्फ एमएचएम अवेअरनेस सेशन्स’ या नावाने राबविल्या जाणाऱ्या या सत्रांमध्ये मुलींना मासिक पाळीतील स्वच्छता, योग्य उत्पादनांचा वापर आणि चक्राचे नियोजन याबाबत प्रशिक्षण दिले जाईल. मुलांसाठीच्या सत्रांमध्ये संवेदनशीलता, सहाय्यक भूमिका निभावण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल, तर मातांसाठी पीसीओडी, पीसीओएस आणि रजोनिवृत्तीवरील मार्गदर्शन केले जाणार आहे. उजासच्या मते, ‘हा उपक्रम मासिक पाळीतील गैरसमज दूर करून आरोग्य साक्षरतेला चालना देईल.’ इवोनिक इंडियाच्या पाठबळामुळे शाळांमध्ये जागरूकता वाढवून सर्वसमावेशक वातावरण निर्मितीला हातभार लागणार आहे.
