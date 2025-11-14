‘बॉल’ची भारतात ६० दशलक्ष डॉलर्सची गुंतवणूक
‘बॉल’ची भारतात ६० दशलक्ष डॉलर्सची गुंतवणूक
मुंबई, ता. १४ : शाश्वत ॲल्युमिनियम पॅकेजिंगमध्ये जागतिक स्तरावरील आघाडीवर असलेल्या बॉल कॉर्पोरेशनने भारतात धोरणात्मक गुंतवणुकीची घोषणा केली आहे. त्यामुळे आशियातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या ग्राहक बाजारपेठांपैकी एक असलेल्या भारतीय बाजारपेठेत ग्राहकांच्या वाढत्या मागणीची पूर्तता करण्यासाठी आणि प्रादेशिक पुरवठा साखळी मजबूत करण्यासाठी दीर्घकालीन वचनबद्धता बळकट झाल्याचे कंपनीने सांगितले. मुंबईजवळील तळोजा कॅन उत्पादन सुविधेत २०२४ मध्ये सुमारे ५५ दशलक्ष डॉलर्सच्या गुंतवणुकीनंतर बॉल आंध्र प्रदेश जिल्ह्यातील चेन्नईजवळ असलेल्या श्री सिटी उत्पादन सुविधेत सुमारे ६० दशलक्ष डॉलर्सची आणखी एक महत्त्वाची गुंतवणूक केली जाणार असल्याचे कंपनीकडून सांगण्यात आले.
बॉल बेव्हरेज पॅकेजिंगच्या आशियाच्या अध्यक्षा मॅंडी ग्लू यांनी सांगितले की, ‘भारत आमच्या जागतिक धोरणाचा महत्त्वाचा भाग आहे आणि ही गुंतवणूक जास्त वाढीच्या बाजारपेठांमध्ये कार्यान्वयनाची व्याप्ती वाढवण्यासाठी आणि दीर्घकालीन स्पर्धात्मक फायदा मिळवण्यासाठी आमचा दृष्टिकोन प्रतिबिंबित करते. तळोजा आणि श्री सिटीमधील आमच्या विस्तारानंतर जास्तीत जास्त ब्रँड आणि ग्राहक ॲल्युमिनियम पॅकेजिंग निवडत असल्याने आम्ही भारतीय बाजारपेठेच्या सतत वाढीला पाठबळ देण्यासाठी पुढील गुंतवणुकीचा शोध घेत आहोत.’ बॉल बेव्हरेज पॅकेजिंग इंडियाचे आशियाई प्रादेशिक व्यावसायिक संचालक मनीष जोशी यांनी सांगितले की, ‘आमच्या भारतीय गुंतवणुकीत हा एक महत्त्वाचा क्षण आहे, या वेगाने वाढणाऱ्या बाजारपेठेत ग्राहकांना अधिक वेगाने, लवचिकता आणि विश्वासार्हतेने सेवा देण्याच्या आमच्या वचनबद्धतेला बळकटी मिळते आहे. स्थानिक कौशल्य विकासात योगदान देताना आणि भारतीय बाजारपेठेनुसार वाढ, शाश्वतता आणि तांत्रिक नवसंशोधन चालवण्यासाठी स्थानिक पुरवठादार आणि ग्राहकांसोबत आमची भागीदारी मजबूत करताना आम्हाला अभिमान वाटतो.’
