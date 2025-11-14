चोरघे यांनी दिली काँग्रेसला सोडचिठ्ठी,
ठाणे ग्रामीण जिल्हाध्यक्ष दयानंद चोरघे यांचा राजीनामा
प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाळ यांच्यावर कार्यपद्धतीवर नाराजी
भिवंडी, ता. १४ (वार्ताहर) : ठाणे जिल्हा ग्रामीण जिल्हाध्यक्ष दयानंद चोरघे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाळ यांच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त केली. तसेच जिल्हाध्यक्ष पदासह पक्ष सदस्यत्वाचा राजीनामा देत असल्याची घोषणा केली. त्यांच्या या भूमिकेनंतर त्यांचे समर्थक काँग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ते यांच्यामध्ये खळबळ उडाली आहे.
कोकणात काँग्रेस पक्षाचे वर्चस्व कमी झाले आहे. असे असताना प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाळ हे कोकणातील काँग्रेसकडे दुर्लक्ष करीत पश्चिम महाराष्ट्रा, विदर्भ या भागांत लक्ष देत आहेत. याबाबत दयानंद चोरघे यांनी टीका करीत प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाळ यांच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त केली. आपली काँग्रेस पक्षावर नाराजी नसून देशाचे नेते राहुल गांधी यांनी स्वतः जिल्हाध्यक्षांना अधिक ताकद देण्याचे सांगितले असताना, त्याकडे लक्ष न देत हर्षवर्धन सकपाळ थेट आपल्या मर्जीतील प्रभारींमार्फत ब्लॉक अध्यक्षांची नियुक्ती करीत आहेत. त्यामध्ये आर्थिक व्यवहार करून ब्लॉक अध्यक्ष नेमले जात असल्याचा आरोप चोरघे यांनी केला आहे. स्थानिक राजकारणाची माहिती नसलेल्या व्यक्ती प्रभारी म्हणून नेमल्या गेल्या आहेत. त्या फक्त हर्षवर्धन सकपाळ यांच्यासाठी काम करीत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. अंबरनाथ बदलापूर नगरपालिका निवडणुकीत जिल्हाधक्ष म्हणून मला विश्वासात न घेता परस्पर उमेदवारी दिल्या आहेत. माझे मार्गदर्शक बाळासाहेब थोरात आहेत आणि राहतील. पण काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाळ यांच्या नाकर्तेपणामुळे काम करणे शक्य नसल्याने मी काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष पदाचा व काँग्रेसच्या प्राथमिक सदस्यत्वाचा राजीनामा देत असल्याचे दयानंद चोरघे यांनी स्पष्ट केले.
