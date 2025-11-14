वालधुनी नदी वाचवण्यासाठी जलसमाधीचा इशारा
आचारसंहितेमुळे पोलिसांनी आंदोलन रोखले
अंबरनाथ, ता. १४ (वार्ताहर) ः वालधुनी नदीतील वाढते प्रदूषण, अतिक्रमण आणि पुनरुज्जीवनाच्या मागण्यांकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत आहे. याच्या निषेधार्थ विविध सामाजिक संघटनांनी दिलेला ‘वालधुनी नदी बचाओ – जलसमाधी आंदोलन’चा इशारा शुक्रवारी पाण्यात उतरला; मात्र आचारसंहितेच्या कारणास्तव पोलिसांनी हस्तक्षेप करत आंदोलन रोखले.
फंसी पाडा, कमलधाम वृद्धाश्रम परिसरातील वालधुनी नदी बंधाऱ्यावर मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते जमा झाले. अनेक वर्षांपासून नदी पुनरुज्जीवनासाठी लढा देत असलेल्या कार्यकर्त्यांनी नदीपात्रात उतरून जलसमाधीचे प्रतीकात्मक आंदोलन करण्याची तयारी सुरू केली. घटनेची माहिती मिळताच पोलिस पथक तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमुळे आचारसंहिता लागू असल्याचे कारण देत पोलिसांनी आंदोलनकर्त्यांना जलसमाधी कृती थांबवण्याची विनंती केली. यानंतर दोघांमध्ये काही वेळ चर्चाही झाली. सामाजिक कार्यकर्ते निखिल गोळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, “आम्ही संघर्ष टाळण्यासाठी पोलिसांची विनंती मान्य केली. परंतु जलसमाधी थांबवली म्हणून आमचा लढा थांबणार नाही. वालधुनी नदीला योग्य न्याय मिळेपर्यंत आंदोलन सुरू राहील,” असा निर्धार आंदोलनकर्त्यांनी व्यक्त केला. शेवटी जलसमाधीचा कार्यक्रम स्थगित करत, नदीकाठावर शांततामय आंदोलन करण्यात आले.
