उल्हासनगरात भाजपला मोठा धक्का;
उल्हासनगरात भाजपला धक्का
माजी नगरसेविका मीना सोंडे, किशोर वनवारी शिवसेनेत
उल्हासनगर, ता. १४ (वार्ताहर) : भाजपच्या माजी नगरसेविका मीना सोंडे, माजी नगरसेवक किशोर वनवारी आणि उद्धव ठाकरे गटाचे माजी नगरसेवक सुरेंद्र सावंत यांनी एकाच व्यासपीठावर ‘घरवापसी’ करीत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वावर पुन्हा शिक्कामोर्तब केले. मुंबईतील उत्साहाने भरलेल्या कार्यक्रमात तिन्ही नेत्यांच्या प्रवेशाने शिवसेनेची ताकद केवळ वाढलीच नाही, तर आगामी निवडणुकांच्या तोंडावर विकासाच्या राजकारणाला नवा वेग मिळाल्याचे स्पष्ट झाले.
उल्हासनगर परिसरातील राजकीय घडामोडींना वेग देणारी महत्त्वाची घटना गुरुवारी रात्री मुंबईत पाहायला मिळाली. मुंबईत झालेल्या या प्रवेश सोहळ्याला कल्याण जिल्हाप्रमुख गोपाळ लांडगे, महानगरप्रमुख राजेंद्र चौधरी, उपजिल्हाप्रमुख अरुण आशान, आमदार डॉ. बालाजी किणीकर यांच्यासह शिवसेनेचे शेकडो पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, की, शिवसेना हा फक्त राजकीय पक्ष नसून जनसेवेची चळवळ आहे. पक्षात येणाऱ्या प्रत्येक कार्यकर्त्याला समान संधी आणि सन्मान मिळेल. उल्हासनगर शहराचा विकास आणखी गतिमान करण्यासाठी सर्वांनी एकजुटीने काम करणे आवश्यक आहे.
या प्रवेशामुळे उल्हासनगरातील शिवसेनेची ताकद अधिक वाढणार असून, पक्षाच्या आगामी राजकीय समीकरणांना नवसंजीवनी मिळाली असल्याचे मत उपजिल्हाप्रमुख अरुण आशान यांनी व्यक्त केले. शहरातील ‘विकास यात्रा’ला नवा वेग मिळणार असल्याची खात्री व्यक्त करण्यात आली.
