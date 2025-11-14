रस्त्यांच्या सिमेंट काँक्रिटीकरणाची रखडलेली कामे सुरू
रस्त्यांच्या सिमेंट काँक्रीटीकरणाची रखडलेली कामे सुरू
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २४ : पावसाळ्यामुळे रखडलेली रस्त्यांची कामे महापालिकेने पुन्हा सुरू केली आहेत. पूर्व उपनगरांत अपूर्ण कामांना पुन्हा वेगाने सुरुवात झाल्याची माहिती पालिका प्रशासनाने दिली.
रस्ते खड्डेमुक्त करण्यासाठी मुंबई महापालिकेने सिमेंट काँक्रीटीकरणाची कामे मोठ्या प्रमाणात हाती घेतली आहेत. पावसाळ्यामुळे मुंबईतील रस्त्यांची चाळण झाली होती; मात्र एकाच वेळी अनेक रस्त्यांची कामे हाती घेतल्यामुळे कामाच्या नियोजनाचे तीन तेरा वाजले होते. ४०० किलोमीटर रस्त्यांची कामे अपूर्ण अवस्थेत होती. त्यातील काही कामे हाती घेतल्याची माहिती रस्ते विभागाने दिली आहे. सिमेंट काँक्रीटीकरणाची ५५ टक्के कामे पावसाळ्यापूर्वी अपूर्ण राहिली होती. पावसाळ्यात या कामामुळे स्थानिकांना त्रासही सहन करावा लागला. अपूर्ण राहिलेली कामे पावसाळ्यामुळे थांबविण्यात आली होती, ती आता पुन्हा सुरू करण्यात आल्याचे रस्ते पालिका प्रशासनाने सांगितले.
सध्याची स्थिती
मुंबईत पहिल्या टप्प्यात एकूण ३२४ किलोमीटर (६९८ रस्ते), तर दुसऱ्या टप्प्यात ३७७ किलोमीटर (१४२० रस्ते) असे एकूण मिळून ७०१ किलोमीटर रस्ते काँक्रीटीकरणासाठी हाती घेण्यात येणार आहेत. यामध्ये टप्पा २ मधील अपूर्ण राहिलेली ५० टक्के कामांपैकी काही कामे सुरू झाली आहेत.
