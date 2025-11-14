शशांक राव यांचे उपोषण मागे
शशांक राव यांचे उपोषण मागे
संघटनेच्या मागण्यांवर पुढील तीन महिन्यांत निर्णय; ‘बेस्ट’चे आश्वासन
मुंबई, ता. १४ : बेस्टच्या स्वमालकीच्या ३,३३७ बसगाड्या कायमस्वरूपी राखणे, सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची थकीत ग्रॅच्युइटी, बेस्टचा अर्थसंकल्प आणि ‘समान काम समान वेतन’ या प्रमुख मागण्यांबाबत पुढील तीन महिन्यांत निर्णय घेण्यात येईल, असे महत्त्वपूर्ण आश्वासन बेस्ट उपक्रमाकडून शुक्रवारी (ता. १४) देण्यात आले. या सकारात्मक भूमिकेमुळे बेस्ट वर्कर्स युनियनचे सरचिटणीस शशांक राव यांनी चौथ्या दिवशी त्यांचे बेमुदत उपोषण मागे घेतल्याची घोषणा केली.
कामगारांच्या न्याय्य हक्कांसाठी आणि खासगीकरणाच्या विरोधात शशांक राव यांनी सोमवारपासून उपोषण सुरू केले होते. संघर्ष कामगार कर्मचारी युनियन आणि बीईएसटी वर्कर्स युनियन या दोन्ही संघटनांनी ‘समान कामाला समान दाम’, थकीत देणी, स्वमालकीच्या बसगाड्यांचे संरक्षण आणि खासगीकरणाविरोधातील भूमिका ठामपणे मांडली. बेस्ट प्रशासनाकडून यावर सकारात्मक उत्तर मिळाल्याने राव यांनी उपोषण मागे घेतले. दरम्यान, बेस्ट उपक्रमाच्या प्रस्तावानुसार शुक्रवारी पालिका अधिकारी, बेस्ट महाव्यवस्थापक आणि संघटनांची पहिली बैठक पार पडली. बैठकीस महाव्यवस्थापक डॉ. सोनिया सेठी, वरिष्ठ अधिकारी तसेच मुंबई महापालिकेचे उपआयुक्त प्रशांत गायकवाड उपस्थित होते. संघटनेतर्फे सरचिटणीस शशांक राव आणि वरिष्ठ पदाधिकारी सहभागी झाले होते.
