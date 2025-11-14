उबाठाच्या मनमानीला कंटाळून काँग्रेस
बदलापूर काॅंग्रेस शहर अध्यक्षांचा राजीनामा
बदलापूर, ता. १४ (बातमीदार) ः शहरातील निवडणूक वातावरण तापलेलं असतानाच महाविकास आघाडीला मोठा धक्का बसला आहे. काँग्रेसचे बदलापूर ब्लॉक अध्यक्ष संजय जाधव यांनी शिवसेना उद्धव ठाकरे गट यांच्या मनमानी कारभाराला वैतागून, तडकाफडकी राजीनामा दिला. त्यांच्या या निर्णयामुळे स्थानिक राजकारणात खळबळ उडाली आहे. आघाडीतील अंतर्गत मतभेद पुन्हा एकदा समोर आले आहेत, तर महाविकास आघाडीत मोठी उलथापालथ झाल्याचे चित्र दिसत आहे.
काँग्रेसचा बालेकिल्ला मानला जाणारा प्रभाग क्रमांक १० हा जागावाटपात शिवसेना (उबाठा) गटाने स्वतःकडे ओढून घेतल्याचा आरोप जाधव यांनी केला आहे. महाविकास आघाडीचा घटक पक्ष असूनही काँग्रेसला विश्वासात न घेता परस्पर उमेदवार घोषित केल्यामुळेच, आपण पदाचा राजीनामा देत असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. “भागीदारीची भाषा करणारा घटकपक्षच जर एकतर्फी निर्णय घेणार असेल, तर आघाडीत राहून अर्थ उरत नाही,” असा सूर जाधव यांनी लावला. प्रभाग १० मध्ये काँग्रेसची पकड मजबूत असतानाही ही जागा उबाठा गटाने बळकावल्याने काँग्रेस कार्यकर्त्यांत मोठी नाराजी होती. दरम्यान, जाधव यांचा राजीनामा स्वीकारू नये, अशी विनंती काही पदाधिकाऱ्यांनी वरिष्ठ नेतृत्वाकडे केली आहे, मात्र शहराध्यक्षांच्या राजीनाम्याने आघाडीतील तणाव अजून चिघळण्याची शक्यता आहे.
