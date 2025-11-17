मल्लखांब स्पर्धेत ‘श्री आनंद भारती’ची दमदार हॅटट्रिक
मल्लखांब स्पर्धेत ‘श्री आनंद भारती’ची दमदार हॅट्ट्रिक
१२ खेळाडू राज्य निवडीतून ठाणे जिल्हा संघात
ठाणे, ता. १६ (बातमीदार) : ठाणे जिल्हा निवड चाचणी मल्लखांब स्पर्धेत श्री आनंद भारती समाजाने पुन्हा एकदा आपले वर्चस्व सिद्ध केले आहे. तीन सुवर्णांसह एकूण नऊ पदकांची कमाई करत संघाने सलग तिसऱ्यांदा सांघिक विजेतेपदाची हॅट्ट्रिक साधली. विशेष म्हणजे १८ वर्षांखालील मुलांच्या गटात तिन्ही पदकांसह एकहाती विजेतेपद पटकावत त्यांनी शानदार विजय नोंदवला.
स्पर्धेत आनंद भारती समाजाने सर्वाधिक ५४ गुण नोंदवून अव्वल स्थान मिळवले. श्री माँ गुरुकुल संघाने ५१ गुणांसह उपविजेतेपद मिळवले, तर अतुल्य संघ १९ गुणांसह तिसऱ्या क्रमांकावर ठरला. ठाणे जिल्ह्यातील ११ संघांतील १०६ खेळाडूंनी या स्पर्धेत सहभाग नोंदवला. याच खेळाडूंपैकी आगामी राज्य अजिंक्यपद स्पर्धेसाठी ठाणे जिल्हा संघात श्री आनंद भारती समाजातील तब्बल १२ मल्लखांबपटूंची निवड करण्यात आली आहे.
गटनिहाय निकाल :
मुले - १२ वर्षांखालील : श्रीराम जाधव (सुवर्ण, श्री आनंद भारती समाज), निर्विघ्न कोकणे (रौप्य, श्री माँ गुरुकुल), गौरांश शिंदे (कांस्य, एन एच जी एस ए).
१४ वर्षांखालील : स्वानंद मोरे (सुवर्ण, एन एच जी एस ए), हरिधन शिंदे (रौप्य, श्री माँ गुरुकुल), राजवीर साठे (कांस्य, श्री आनंद भारती समाज).
१८ वर्षांखालील : स्वराज ठाकरे (सुवर्ण), रुद्र टिकेकर (रौप्य), हेमंत सुतार (कांस्य) — तिन्हीही श्री आनंद भारती समाज.
१८ वर्षांवरील : आर्यन कदम (सुवर्ण, श्री माँ गुरुकुल), प्रतिश तरे (रौप्य, श्री आनंद भारती समाज), रमेश वझे (कांस्य, अतुल्य संघ).
मुली - १२ वर्षांखालील : धृती कोतीन (सुवर्ण, श्री माँ गुरुकुल), दिशा पुंजरी (रौप्य, अतुल्य संघ), जुई कणसे (कांस्य, श्री अंबिका मल्लखांब).
१४ वर्षांखालील : शौर्या साळवे (सुवर्ण, श्री आनंद भारती समाज), प्राची सावंत (रौप्य, श्री माँ गुरुकुल), विदुल पाटील (कांस्य, श्री आनंद भारती समाज).
१६ वर्षांखालील : अनुष्का चित्रे (सुवर्ण, गजानन विद्यालय), अस्मि खरात (रौप्य, श्री माँ गुरुकुल), काव्या नाईक (कांस्य, एन एच जी एस ए).
१६ वर्षांवरील : जीविका मौर्य (सुवर्ण) व कृष्णेषा चव्हाण (कांस्य), दोन्ही श्री माँ गुरुकुल.
या सर्वांमुळे श्री आनंद भारती समाजाने ठाणे जिल्हा मल्लखांब क्षेत्रातील आपला दबदबा अधिक भक्कम केला आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.