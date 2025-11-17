| अपहरण प्रकरणातील ७ वर्षांच्या बालकेचा थरारक शोध
अखेर ‘ती’ बालिका सापडली
४८ तासांच्या अथक तपासानंतर पोलिसांनी मुलगी सुखरूप शोधून काढली
टिटवाळा, ता. १७ (वार्ताहर) : कल्याणमधून सातवर्षीय बालिका बेपत्ता झाल्याने तालुका पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाकल करण्यात आला होता. याप्रकरणी पोलिसांनी केवळ ४८ तासांत यश मिळवत तिला सुखरूप शोधून पालकांच्या स्वाधीन केले आहे. रेल्वे मार्गावरील तब्बल २९ स्थानकांचे सीसीटीव्ही फुटेज तपासून आणि तांत्रिक विश्लेषणाचा वापर करून पोलिसांनी हा गुन्हा उघडकीस आणला. याबाबत नागरिकांनी पोलिसांचे कौतुक केले आहे.
श्रुती पवार असे त्या सातवर्षीय बालिकेचे नाव असून, शुक्रवारी (ता. १४) तिने आजोबांसोबत जाण्याचा हट्ट केला होता. मात्र त्यांनी नकार दिल्यावर ती घरातून त्यांच्यामागे गुपचूप बाहेर पडली आणि नंतर परत आलीच नाही. परिसरात शोधाशोध करूनही ती आढळून न आल्याने कुटुंबीयांनी पोलिसांत तक्रार दाखल केली होती. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेत ठाणे ग्रामीणचे पोलिस अधीक्षक डी. एस. स्वामी, अपर पोलिस अधीक्षक राहुल झालटे आणि उपविभागीय अधिकारी अनिल लाड यांनी तपासासाठी विशेष सूचना दिल्या. प्राथमिक तपासात श्रुती सावरकरनगरहून टिटवाळा स्टेशनकडे जाताना दिसली. त्यानंतर ती सकाळी १०.२० वाजताच्या सीएसएमटी लोकलमध्ये बसल्याचे फुटेज मिळाले.
२९ स्थानकांच्या सीसीटीव्हीचा तपास
वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनाखाली तब्बल पाच पथके तयार करण्यात आली. टिटवाळा ते सीएसएमटी दरम्यानची २९ रेल्वे स्थानकांवरील फुटेज पोलिसांनी तपासले., मात्र मुलगी कोणत्याही स्थानकावर उतरलेली दिसत नव्हती. डीबी पथकानेही पुन्हा तपास करीत असताना अखेर महत्त्वाचा धागा हाती लागला. कुर्ला स्थानकावर श्रुती ट्रेनमधून उतरून प्लॅटफॉर्मवर चालताना दिसली. यानुसार रविवारी (ता. १६) पोलिसांनी श्रुतीला कुर्ला रेल्वेस्थानकावरून सुखरूप ताब्यात घेतले.
कौतुकाची थाप
या प्रकरणात पोलिसांनी ४८ तास सातत्याने काम करून शोधमोहीम राबवली. कुटुंबीयांनी आणि स्थानिक नागरिकांनी पोलिसांच्या प्रयत्नांचे मनापासून कौतुक केले. टिटवाळा पोलिसांनी केलेल्या उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल टिटवाळा येथील बंजारा समाजाच्या वतीने वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक पंकज गिरी आणि संपूर्ण तपास पथकाचा विशेश सत्कार करण्यात आला.
