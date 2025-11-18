बंडोबांना शांत करण्याचे आव्हान
जव्हार, ता. १८ (बातमीदार) : जव्हार शहरातील नागरिकांसाठी १०० वर्षांपूर्वी संस्थानिक मुकणे महाराज यांनी नगर परिषदेची स्थापना केली होती. तेव्हापासून विविध नगरसेवक, नगराध्यक्ष यांनी ही नगर परिषद सांभाळली आहे. आता नवीन नगरसेवक निवडीसाठी नामनिर्देशन पत्र सादर करण्याची अंतिम मुदत सोमवार (ता. १७)पर्यंत होती. नगराध्यक्षपदासाठी आठ, तर सदस्यांकरिता ११० उमेदवारांनी आपले अर्ज सादर केले आहे. दरम्यान, सर्वच राजकीय पक्षांतील ज्या उमेदवारांना एबी फॉर्म मिळाला नाही, अशा नाराज बंडोबांना शांत करण्याचे आव्हान राजकीय पुढाऱ्यांकडे ठेपले आहे.
जव्हार नगर परिषदेच्या निवडणुकीकरिता विविध राजकीय पक्षांसह अनेक अपक्षांनी आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत. २१ नोव्हेंबरला उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याचा दिवस आहे. जवळपास सर्वच पक्षात बंडाळी दिसून येत असून, उमेदवारी मलाच पाहिजे, असा हट्ट धरत अनेक कार्यकर्त्यांनी उमेदवारी दाखल केली आहे. ज्यांना पक्षाने उमेदवारी दिली, त्यांनी एबी फॉर्म दाखल केला, परंतु काही जणांनी उमेदवारी मिळाली नसल्याने पक्षाच्या विरोधात जाऊन आपला अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. हे चित्र या नगर परिषद निवडणुकीत दिसत आहे.
सर्वच पक्षांत बंडखोरांची संख्या वाढली आहे. येत्या दोन दिवसांत या बंडखोरांना शांत करण्यासाठी राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना मोठी कसरत करावी लागणार आहे. जे प्रमुख उमेदवार पक्षांकडून दिले आहेत, त्यांनाही त्यांच्या विरोधातील बंडखोरांना शांत करण्यासाठी मोठी किंमत मोजावी लागणार आहे. रात्रीपासूनच सर्व जण बंडखोरांच्या मनधरणीसाठी कार्यरत झाले आहेत.
तीन दिवसांत चित्र स्पष्ट
२१ नोव्हेंबर हा अर्ज माघारी घेण्याचा अखेरचा दिवस आहे. त्यादिवशी उमेदवारी कोण मागे घेतो, त्यावरून पुढील लढतीचे चित्र स्पष्ट होणार आहे. विविध राजकीय पक्ष आपल्या पक्षात बंडाळी नको, म्हणून मनधरणी करताना दिसत आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.