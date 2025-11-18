तिसऱ्या दिवशीही ठाण्यात प्रवाशांचे हाल
तिसऱ्या दिवशीही ठाण्यात प्रवाशांचे हाल
रिक्षासाठी कामगारवर्गाची धावधाव
ठाणे शहर, ता. १८ (बातमीदार) : सीएनजी पंप तिसऱ्या दिवशीही बंद असल्याने रिक्षा, टॅक्सीविना प्रवाशांचे प्रचंड हाल झाले. केवळ २५ टक्के रिक्षाच रस्त्यावर उतरल्याने ठाणे जणू रिक्षामुक्त झाल्यासारखे दिसले. कामगारवर्गाला याचा सगळ्यात जास्त फटका बसला. पेट्रोल भरून रस्त्यावर धावत असलेल्या बहुतांश रिक्षावाल्यांनी जादा भाडे आकारत प्रवाशांची लूट केली. तर गॅस भरण्यासाठी ठाण्यातील सगळ्या पंपांवर दोन-तीन दिवसांपासून रिक्षांच्या रांगा लागलेल्या पाहायला मिळाल्या.
ठाण्यात सुमारे ८० हजार रिक्षांची प्रादेशिक परिवहन विभागाकडे नोंद आहे; मात्र प्रत्यक्षात अनधिकृतसह एक लाखांहून अधिक रिक्षा रस्त्यावर धावत असतात. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात रिक्षांची संख्या असतानाही ठाण्यात केवळ २५ टक्केच रिक्षा धावताना दिसत होत्या. त्यामुळे ठाण्यात तिसऱ्या दिवशीही रिक्षाविना प्रवाशांचे हाल झाले. दुपारी चार नंतर ठाण्यातील काही पंपांवर गॅसपुरवठा सुरू झाला. मात्र गॅस भरून घेणाऱ्या वाहनांच्या मोठ्या रांगा लागल्या होत्या. ठाण्यातील सर्वच पंप गर्दीच्या ठिकाणी असल्याने गॅस भरण्यासाठी लागलेल्या रांगांमुळे पंपाच्या परिसरात वाहनांची कोंडी झाली होती.
माजिवडा, विद्यापीठ, मानपाडा, वडवली हे पंप घोडबंदर मार्गावर असल्याने गॅस भरण्यासाठी लागलेल्या वाहनांच्या रांगा रस्त्यावर आल्या होत्या. त्यामुळे वाहतूककोंडी झाली होती. दरम्यान, सायंकाळी बहुतांश पंपांवर गॅस भरणे सुरू झाल्याने हळूहळू रिक्षांची संख्या वाढताना दिसली. त्यामुळे सायंकाळी - रात्री कामावरून घरी परतणाऱ्या कामगारवर्गाला काहीसा दिलासा मिळाला, परंतु अनेक रिक्षाचालकांनी गरजू प्रवाशांकडून जादा भाडे वसूल केले.
जादा भाडे आकारले
ठाणे स्थानक परिसरातील रिक्षा स्टॅन्ड मंगळवारीही दिवसभर रिकामे होते. सायंकाळी उशिरा काही प्रमाणात रिक्षा रस्त्यावर आल्याने स्टेशनच्या स्टॅंडवर रिक्षांच्या रांगा दिसल्या. मात्र प्रवाशांना बराच वेळ रांगेत उभे राहिल्यानंतर रिक्षाने घर गाठता आले. कोपरी ते वडवली परिसरात धावाणाऱ्या खासगी बसवाल्यांनी मोठ्या प्रमाणात प्रवाशांची वाहतूक केली. तर ठाणे परिवहन बसनेदेखील फेऱ्या वाढवून प्रवाशांना वाहतुकीसाठी आधार दिला. ठाणे स्थानक ते विविध भागांत शेअरिंग रिक्षाने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांकडून रिक्षावाल्यांनी जादा भाडे आकारले.
