अतिक्रमणे हटविण्याच्या कामाला वेग
पालिकेची उपनगरांत विकासकामांसाठी कारवाई
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १८ : महापालिकेची रस्ते कामे वेगात सुरू असून, रस्ते तसेच विकास प्रकल्पांच्या कामाआड येणारी अतिक्रमणे हटविण्याच्या कामाला उपनगरांत वेग आला आहे.
घाटकोपर येथील झुनझुनवाला महाविद्यालय ते अंधेरी-घाटकोपर जोडमार्ग रुंदीकरण प्रकल्पांतर्गत बाधित झालेल्या २४ बांधकामांवर पालिकेने नुकतीच कारवाई केली. परिसरात सुरू असलेल्या नवीन उड्डाणपुलाच्या बांधकामासाठी बाधित होणारी आणखी ३५ बांधकामे हटवण्यासाठी कारवाईही सुरू आहे. घाटकोपर (पश्चिम) रेल्वेस्थानकाला समांतर असलेल्या या मार्गाचे १५.२५ मीटर रुंदीकरणाचे काम हाती घेण्यात आले आहे. रस्त्यालगत असलेल्या काही बांधकामांमुळे कामात अडथळे निर्माण झाले होते. या अडथळ्यांचे निराकरण करण्यासाठी संबंधित मालमत्ताधारकांना पूर्वसूचना व नुकसानभरपाई देऊनच कारवाई करण्यात आल्याचे प्रशासनाने सांगितले. वाहतूक कोंडी सुटण्यास मदत होणाऱ्या मार्गावर महाराष्ट्र रेल्वे पायाभूत सुविधा विकास महामंडळातर्फे नवीन रेल्वे उड्डाणपुलाचे बांधकामही सुरू आहे. या प्रकल्पासाठी बाधित ३५ बांधकामांच्या निष्कासनाची प्रक्रिया प्रगतिपथावर असून, हे दोन्ही प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर घाटकोपर परिसरातील वाहतूक कोंडी मोठ्या प्रमाणात कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
कारवाई सुरूच राहणार
पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी विकासकामाआड येणारी बांधकामे पाडण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार कारवाई सुरू राहणार असल्याची माहिती पालिका प्रशासनाने दिली आहे.
