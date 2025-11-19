नगराध्यक्ष पदासाठी १४ अर्ज
अंबरनाथ निवडणुकीत चुरस वाढली
नगराध्यक्षपदासाठी १४, नगरसेवकपदासाठी ४०० अर्ज
अंबरनाथ, ता. १९ : अंबरनाथ नगर परिषद निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची अंतिम मुदत १७ नोव्हेंबरला संपल्यानंतर निवडणुकीचे चित्र स्पष्ट झाले आहे. या निवडणुकीत नगराध्यक्षपदासाठी एकूण १४ आणि नगरसेवकपदांसाठी तब्बल ४०० अर्ज दाखल झाले आहेत. या प्रचंड प्रतिसादामुळे यंदाची स्पर्धा अत्यंत चुरशीची होणार असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत.
दाखल झालेल्या सर्व ४१४ अर्जांची छाननी मंगळवारी (ता.१८) सकाळी ११ वाजता सुरू झाली. निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शकपणे पार पाडण्याची तयारी पूर्ण असल्याची माहिती नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी उमाकांत गायकवाड यांनी दिली; मात्र प्रत्यक्ष छाननीची गती संथ असल्यामुळे राजकीय वर्तुळात खसखस सुरू आहे. अर्ज वैध ठरणार की अवैध, याबद्दल उमेदवार आणि कार्यकर्त्यांमध्ये सध्या प्रचंड संभ्रमाचे वातावरण आहे.
उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची मुदत १९ ते २१ नोव्हेंबर यादरम्यान असणार आहे. पुढील तीन दिवसांत अर्ज मागे घेण्यासंबंधी राजकीय गणिते, चर्चासत्रे, भेटीगाठी आणि पक्षांतर्गत संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत. विविध पक्ष आणि अपक्ष उमेदवारांच्या छावण्यांमध्ये रात्री उशिरापर्यंत रणनीती आखण्याचे काम सुरू आहे. अंबरनाथमध्ये निवडणुकीचे तापमान चांगलेच वाढले असून, अर्ज दाखल प्रक्रियेला मिळालेल्या या अनपेक्षित प्रतिसादामुळे यंदाची निवडणूक अनेक अटीतटीच्या लढतींचे मैदान ठरणार असल्याची चर्चा शहरात रंगली आहे.
