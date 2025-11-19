निबंधक कार्यालयात खोळंबा
अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे सोसायटीधारकांची गैरसोय
तुर्भे, ता. १९ (बातमीदार): नवी मुंबई येथील सहनिबंधक, उपनिबंधक व सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था (सिडको) कार्यालयात कामकाजासाठी आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे अनेक सोसायट्यांच्या कामांचा खोळंबा झाला आहे.
नवी मुंबई को ऑपरेटिव्ह हाउसिंग फेडरेशनकडे अनेक सोसायट्यांनी कामे वेळेवर होत नसल्याच्या तक्रारी केल्या होत्या. याबाबत माहिती घेतल्यावर सहनिबंधक कार्यालयात मनुष्यबळाची कमी असल्याचे आढळून आले आहे. याबाबत नवी मुंबई को. ऑपरेटिव्ह हाउसिंग फेडरेशनने सहकार मंत्रालयाच्या पणन विभाच्या प्रधान सचिव, सहकार आयुक्त तसेच सिडको एमडीना पत्र देऊन मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली आहे.
नवी मुंबई, पनवेल व उरण परिसरातील खासगी तसेच सिडको सोसायट्यांसाठी नवी मुंबई को ऑपरेटिव्ह फेडरेशन काम करत असते. फेडरेशनसह निबंधक कार्यालय, सोसायट्यांमध्ये दुवा म्हणून कार्यरत आहे. त्यामुळे सहनिबंधक कार्यालयात अडचणी असल्यास फेडरेशनकडे कायदेविषयक अथवा तांत्रिक बाबींसाठी सोसायट्या दाद मागता असतात, मात्र १५ दिवसांपासून कार्यालयात कामे होत नसल्याच्या तक्रारी आहेत.
सुनावणी, निवडणूक प्रक्रिया ठप्प
फेडरेशनने याबाबत सहनिबंधक कार्यालयाकडून माहिती घेतली असता कार्यालयात मनुष्यबळ कमतरता असल्याचे दिसून आले. कर्मचारी नसल्याने सुनावणी, निवडणूक प्रक्रिया तसेच पत्रव्यवहारसंबंधीचे कार्य ठप्प झाले आहे. यामुळे सर्वसामान्य नागरिक, संस्थाना गैरसोयींचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे सहनिबंधक कार्यालयात मनुष्यबळ वाढवावे, अशी मागणी नवी मुंबई फेडरेशनने शासनाकडे केली आहे.
