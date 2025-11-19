बदलापुरात स्वच्छतेचा ''बोजवारा''
बदलापुरात स्वच्छतेचा बोजवारा
कचऱ्याचे ढीग, आरोग्य विभाग निद्रेत!
बदलापूर, ता. १९ (बातमीदार) : कुळगाव-बदलापूर नगरपालिकेच्या निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असताना शहराची स्वच्छता यंत्रणा मात्र पूर्णपणे कोलमडली आहे. शहरात ठिकठिकाणी कचऱ्याचे ढीग साचले असून, या दुर्गंधीमुळे आरोग्य धोक्यात आल्यामुळे नागरिक तीव्र संताप व्यक्त करीत आहेत.
शनिनगर नाल्यालगतचा रस्ता अक्षरशः कचऱ्याच्या ढिगाऱ्याने व्यापला असून, नागरिक कचरा, दुर्गंधी आणि माशांच्या त्रासाने हैराण झाले आहेत. पूर्व आणि पश्चिमेकडील भुयारी मार्गाच्या तोंडावरही कचरा रचला असून, संपूर्ण मार्ग कुजकट वासाने भरलेला आहे. याच मार्गातून वाहनचालकांची सतत ये-जा सुरू असते. निवडणुकीच्या कामात पालिका प्रशासन इतके व्यस्त झाले आहे की शहरातील नियमित स्वच्छता यंत्रणा पूर्णपणे ठप्प झाली आहे.
निवडणुकीचा गदारोळ इतका आहे की पालिकेला शहरातील कचरा दिसेनासा झाला का, असा कडवा सवाल नागरिक उपस्थित करीत आहेत. एका बाजूला लोकशाहीचा उत्सव साजरा होत असताना दुसरीकडे कचऱ्याचे डोंगर ही तफावत पालिकेचे प्राधान्यक्रम अधोरेखित करीत असल्याची चीड नागरिकांमध्ये आहे. लोकशाही बळकट करण्यासाठी मतदान करणाऱ्या नागरिकांना कचरा, घाण आणि दुर्गंधीत जगावे लागणे, ही लोकशाहीची शान नसून लाज आहे, असा सूर नागरिकांमधून उमटत आहे.
रोगराईचा धोका
शहरातील या अस्वच्छतेमुळे रोगराईचा धोका वाढला आहे. त्यामुळे बदलापूरकर नागरिकांनी प्रशासनाकडे आग्रही मागणी केली आहे. पालिकेने तातडीने जागे व्हावे आणि निवडणुकीच्या गोंगाटात नागरिकांच्या मूलभूत गरजा बाजूला न ठेवता स्वच्छतेकडे वळावे आणि तातडीची उपाययोजना करावी.
