कल्याण डोंबिवलीतील स्मशान भूमी अंधारमुक्त

कल्याण डोंबिवलीतील स्मशानभूमी अंधारमुक्त
सौर दिव्यांनी उजळणार २४ तास परिसर
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. २० ः कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतील स्मशानभूमींमध्ये महावितरणचा वीजपुरवठा खंडित होताच पर्यायी व्यवस्था नसल्याने अंधार पसरत होता. त्यामुळे नागरिकांना अंत्यसंस्कारांच्या वेळी वाहनांच्या दिव्यांचा अथवा मोबाईलचा वापर करून प्रकाश व्यवस्था करावी लागत होती. याविषयी अनेकदा नागरिकांनी तक्रारी केल्या होत्या. याची दखल घेत आयुक्त अभिनव गोयल यांनी पालिका विद्युत विभागाला स्मशानभूमींमध्ये कायमस्वरूपी वीजपुरवठ्यासाठी उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले.
या अनुषंगाने विद्युत विभागाने महापालिकेच्या १० स्मशानभूमींमध्ये सौरऊर्जेवर चालणारी हायब्रीड यंत्रणा बसविण्याचा प्रस्ताव तयार केला असून, लालचौकी-सांगळेवाडी स्मशानभूमीत प्रायोगिकरीत्या बसवलेल्या प्रणालीने उत्कृष्ट कामगिरी केल्याचे तपासणीत स्पष्ट झाले. या पद्धतीचा प्रायोगिक अनुभव समाधानकारक आल्यानंतर गोयल यांनी कल्याण-डोंबिवलीतील एकूण २९ स्मशानभूमीमध्ये ही प्रणाली बसविण्यास तातडीने मंजुरी दिली आहे.
दुहेरी वीजपुरवठा व्यवस्था
विद्युत विभागाचे अतिरिक्त मुख्य अभियंता प्रशांत भागवत यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फिलिप्स कंपनीच्या उच्च प्रतीच्या हायब्रीड सोलर फिटिंग्स निविदा प्रक्रियेतून निवडण्यात आली आहे. यामुळे महावितरणचा पुरवठा खंडित झाला तरी सौरऊर्जेतून लगेचच प्रकाश मिळतो. पावसाळ्यात सौरऊर्जा कमी निर्माण झाली तरी महावितरणच्या वीजपुरवठ्याशी जोडलेली व्यवस्था तत्काळ कार्यरत राहते. त्यामुळे दुहेरी वीजपुरवठा व्यवस्था स्मशानभूमीमध्ये कायम उपलब्ध राहणार आहे.
‘या’ ठिकाणी बसविणार सौर यंत्रणा
महापालिकेच्या एकूण १० स्मशानभूमीमध्ये हायब्रीड सोलर फिटिंग बसविण्यात येणार असून, त्यासाठी १४ लाखांचा खर्च येणार माहिती पालिकेने दिली आहे. लालचौकी, मुरबाड रस्ता, सांगळेवाडी, सापर्ड विठ्ठलवाडी, यादवनगर, इंदिरानगर, टिटवाळा शिवमंदिर, उंबरडे, बारावे आदी ठिकाणी एकूण २२ सौर यंत्रणा बसविण्यात येणार आहेत.
कल्याण-डोंबिवलीतील पालिका स्मशानभूमींमध्ये कायमस्वरूपी अखंड वीजपुरवठा सुरळीत राहावा म्हणून आयुक्तांच्या मार्गदर्शनाने सौरऊर्जेवरील यंत्रणा बसविण्यात येत आहे. हा प्रयोग यशस्वी झाला आहे. या संपूर्ण प्रकल्पावर १४ लाख रुपये खर्च अपेक्षित असून, हा प्रकल्प यशस्वी राबवल्यानंतर स्मशानभूमीतला अंधार हा कायमस्वरूपी मिटणार आहे.
- प्रशांत भागवत, अतिरिक्त शहर अभियंता, विद्युत विभाग.
