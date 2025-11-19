आधार अपडेट वेग मंदावला, नागरिक त्रस्त
जव्हारमध्ये आधार अपडेटचा वेग मंदावला,
वारंवार खंडित विद्युतपुरवठ्यामुळे नागरिक त्रस्त!
जव्हार, ता. १९ (बातमीदार) : आदिवासी आणि ग्रामीण भागातील जव्हार तालुक्यात केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी तसेच ''लाडकी बहीण'' योजनेच्या ई-केवायसीसाठी आधार अपडेट करणे बंधनकारक झाले आहे. यामुळे तालुक्यातील ४८ ग्रामपंचायती आणि दोन ग्रामदान मंडळांतील महिलांसह नागरिकांची आधार केंद्रे आणि पोस्ट कार्यालयांत मोठी गर्दी होत आहे, परंतु विद्युतपुरवठा खंडित होणे आणि इंटरनेट विस्कळित होणे या तांत्रिक अडचणींमुळे ऑनलाइन कामांमध्ये व्यत्यय येत आहे. आधार अपडेटसाठी मागणी वाढल्याने संकेतस्थळ स्लो होणे, ओटीपी उशिरा येणे आणि पोर्टल एरर यांसारख्या तक्रारी वाढल्या आहेत.
एकाच कामासाठी नागरिकांना वारंवार फेऱ्या माराव्या लागत आहेत, ज्यामुळे त्यांची मोठी गैरसोय होत आहे. ''लाडकी बहीण'' योजनेसाठी आधार आधारित पडताळणी अनिवार्य असल्याने केंद्रांवर महिलांची विशेष गर्दी दिसून येत आहे. मोबाईल नंबर लिंक नसल्यास ओटीपी पडताळणीत अडचणी येत आहेत. शहरातील पोस्ट ऑफिस, सेवा केंद्रे, सीएससी केंद्रे आणि बँकांच्या ई-केवायसी शाखांमध्ये सकाळपासूनच लांबच लांब रांगा लागत आहेत, ज्यामुळे नागरिकांना थंडीत तासन्तास ताटकळत उभे राहावे लागत आहे. या वाढलेल्या गर्दीवर उपाय म्हणून अतिरिक्त कर्मचारी नेमणे, वेळ वाढवणे किंवा तात्पुरती सुविधा केंद्रे उघडणे, अशी पावले प्रशासनाने उचलावीत, अशी अपेक्षा नागरिक व्यक्त करत आहेत
आधार अपडेट करताना वेबसाईट स्लोबाबत माहिती मिळाली आहे त्यानुसार संबंधित विभागाला कळविले आहे.
- भाऊसाहेब फटांगरे, अपर जिल्हाधिकारी, पालघर
