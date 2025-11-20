मोहने–टिटवाळ्यात भाजपमध्ये ‘जोरदार इन्कमिंग’
मोहने-टिटवाळ्यात ‘जोरदार इन्कमिंग’
भाजपमध्ये जुन्या निष्ठावंतांचा संताप
टिटवाळा, ता. २० ः कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मोहने-टिटवाळा परिसरात भारतीय जनता पक्षात मोठ्या प्रमाणात ‘इन्कमिंग’ (नवीन प्रवेश) सुरू आहेत; मात्र कोणत्याही राजकीय पार्श्वभूमीची किंवा कामकाजाची तपासणी न करता थेट प्रवेश दिल्यामुळे पक्षासाठी अनेक वर्षे काम करणाऱ्या जुन्या निष्ठावंत कार्यकर्त्यांमध्ये तीव्र नाराजीचा भडका उडाला आहे.
स्थानिक जुन्या कार्यकर्त्यांचा आरोप आहे, की त्यांना विचारात न घेता आणि नवीन कार्यकर्त्याची पार्श्वभूमी न तपासता केवळ तिकिटाच्या आशेने येणाऱ्यांना पक्षात थेट स्थान दिले जात आहे. यामुळे पक्षासाठी आयुष्य वेचलेल्या जुन्या कार्यकर्त्यांचा सन्मान भंग होत आहे, असा सूर स्थानिक पातळीवर उमटत आहे. या वाढत्या असंतोषाला मूर्त स्वरूप देत टिटवाळ्यातील दोन महत्त्वाच्या पदाधिकाऱ्यांनी पक्षाच्या निर्णय प्रक्रियेवर आक्षेप घेत आपले राजीनामे सादर केले आहेत. माजी नगरसेवक सुरेश भोईर, जिल्हा सचिव प्रदीप भोईर यांनी पक्षासाठी ५० वर्षे संघर्ष केल्यानंतर नवीन येणारे कार्यकर्ते जर जुन्याजाणत्यांना विचारात घेत नसतील, तर इतकी वर्षे पक्षात काम करून काय फायदा, असा सवाल उपस्थित केला आहे.
कार्यकर्त्यांना विश्वासात घ्या
मोहने परिसरातील अनेक पदाधिकारी आणि जुने कार्यकर्ते समाज माध्यमातून जाहीरपणे पक्षाच्या या धोरणाविरोधात नाराजी व्यक्त करीत आहेत. लवकरच सामूहिक राजीनाम्याची चळवळ उभी राहण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. स्थानिक पातळीवर निर्माण झालेला हा अंतर्गत असंतोष आगामी निवडणुकीच्या काळात भाजपला महागात पडू शकतो, अशी शक्यता राजकीय निरीक्षकांकडून व्यक्त होत आहे.
वरिष्ठांनी स्थानिक पातळीवर प्रवेश देताना जुन्याजाणत्या कार्यकर्त्यांना विश्वासात घ्यावे आणि त्यांच्याशी सल्लामसलत करूनच प्रवेश निश्चित करावेत, अशी मागणी जोर धरत आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.