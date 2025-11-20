पान ३ पट्टा
क्रीडा स्पर्धांच्या सरावाला सुरुवात
नवीन पनवेल (बातमीदार) ः पनवेलमधील विविध शाळांमध्ये शालेय क्रीडा स्पर्धेला सुरुवात होणार आहे. त्या अनुषंगाने कोकण एज्युकेशन सोसायटीच्या इंदुबाई वाजेकर स्कूलने क्रीडा स्पर्धेच्या सरावाला सुरुवात केली आहे. डिसेंबरमध्ये वेगवेगळ्या क्रीडा, सांस्कृतिक स्पर्धा होत असतात. या स्पर्धामध्ये वैयक्तिक खेळापासून सांघिक खेळ शाळांमध्ये आनंदाचे वातावरण असते. विद्यार्थ्यांची बौद्धिक व शारीरिक क्षमता वाढविण्यासाठी असे उपक्रम होत असतात. त्यामुळे पनवेलमधील कोकण एज्युकेशन सोसायटीची इंदुबाई वाजेकर इंग्लिश मीडियम स्कूलमध्ये मुख्याध्यापिका मानसी कोकीळ, मनीषा पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली गोळाफेक, कुस्ती, धावणे, कबड्डी, खो-खोसारखे खेळ खेळवले जात आहेत.
स्वच्छता कर्मचाऱ्यांचा विशेष सन्मान
नेरूळ (बातमीदार) ः संयुक्त राष्ट्र संघाने घोषित केल्याप्रमाणे जागतिक शौचालय दिन म्हणून साजरा करण्यात येतो. नवी मुंबई महापालिकेच्या वतीने या दिवसाचे औचित्य साधून महापालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली महापालिका क्षेत्रातील ४०५ सार्वजनिक व सामुदायिक शौचालयांमध्ये विशेष स्वच्छता मोहीम राबविण्यात आली. त्याचप्रमाणे शौचालयाची दैनंदिन स्वच्छता करणाऱ्या ५६० सफाईमित्रांचा कॅप, गुलाबपुष्प देऊन सन्मान करण्यात आला. या उपक्रमात घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे उपआयुक्त डॉ. अजय गडदे, मुख्य स्वच्छता अधिकारी राजेंद्र इंगळे, उपमुख्य स्वच्छता अधिकारी नरेश अंधेर, विजय पडघन यांनी सहभाग घेतला.
