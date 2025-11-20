नवी मुंबईत इच्छुकांची प्रचाराला सुरुवात
इच्छुक उमेदवारांचा प्रचाराला वेग
नवी मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी पत्रक वाटण्यास सुरुवात
जुईनगर, ता. २० (बातमीदार) : नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुका जाहीर होण्याची शक्यता असल्याने इच्छुक उमेदवारांनी प्रचाराला सुरुवात केली आहे. प्रभागरचना आणि आरक्षण सोडत जाहीर झाल्यानंतर उमेदवारांनी सोशल मीडिया आणि घरोघरी पत्रक वाटपावर भर दिला आहे.
थेट मतदानाचे आवाहन न करता, उमेदवार प्रभाग सीमांकन, लोकसंख्या, समाविष्ट सेक्टर आणि मतदानाची पद्धत याबद्दल माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवत आहेत. काही इच्छुकांनी तर ‘उमेदवार कसा असावा?’ आणि ‘कोणती कामे करावीत?’ यासाठी मतदारांकडून सूचना मागवणारे रीतसर पत्रक छापले आहे. काही जणांनी थेट बॅनर लावून आपण निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणार असल्याची सूचना दिली आहे, तर एका माजी नगरसेवकाने ‘चंगळवाद’ आणि ‘वैचारिक प्रगल्भता’ यावर भावनिक पत्रक प्रसिद्ध केले आहे.
काही माजी नगरसेवक बॅनरवर कोणतेही चिन्ह लावत नसल्याने त्यांच्या पक्षाबद्दल जनतेत संभ्रम आहे. युती आणि आघाडीच्या निर्णयावर अवलंबून असलेले इच्छुक उमेदवार अजूनही प्रचारात अडखळताना दिसत आहेत.
तिकिटाची खात्री नसतानाही प्रचार
युती-आघाडीच्या समीकरणांवर अनेकांचा विजय अवलंबून असला तरी, अनेक मतदारांना स्थानिक पातळीवर काम करणाऱ्या व्यक्तीलाच जनता निवडून देईल, असा विश्वास येथील इच्छुक उमेदवार व्यक्त करत आहेत.
