आठवडा बाजारात फेरीवाल्यांची मुजोरी
खारघर, ता. २० (बातमीदार) ः खारघर सेक्टर ३५ मधील मन्नान कॉलनी, पापडीचा पाडा येथील बेकायदा आठवडा बाजारावर कारवाईसाठी गेलेल्या पालिकेच्या उपविभाग नावडे कार्यालयाच्या अतिक्रमणविरोधी पथकातील कर्मचाऱ्यांना धक्काबुक्की करण्यात आली होती. या प्रकरणात चौघांविरोधात खारघर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.
पालिका हद्दीतील बेकायदा आठवडा बाजारावर कारवाई करण्याचे आदेश पालिका आयुक्त मंगेश चितळे यांनी दिले आहेत. तळोजा तसेच पापडीचा पाडा येथे आठवडा बाजार भरवण्यात येत असल्याने पालिकेच्या ‘अ’ प्रभाग समितीअंतर्गत असलेल्या नावडे उपविभागीय कार्यालयात प्राप्त होताच उपायुक्त नानासाहेब कामठे यांच्या सूचनेनुसार प्रभाग अधिकारी अरविंद पाटील यांनी खारघरमधील मन्नान कॉलनी, पापडीचा पाडा येथे फेरीवाले, हातगाड्यांवर तोडक कारवाई करण्यात आली; पण या कारवाईदरम्यान फेरीवाल्यांनी विरोध केल्याने खारघर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल आहे.
