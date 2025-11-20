मुलुंडमध्ये भव्य सीपीआर जनजागृती मोहीम
मुलुंडमध्ये सीपीआर जनजागृती मोहिमेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद
‘फोर्टिस है ना’ या उपक्रमांतर्गत सर्वसामान्यांना प्रशिक्षण
मुलुंड, ता. २० (बातमीदार) ः आपत्कालीन परिस्थितीत नागरिकांनी तत्काळ आणि प्रभावी प्रतिसाद द्यावा, यासाठी फोर्टिस रुग्णालय मुलुंडने ‘फोर्टिस है ना’ या उपक्रमांतर्गत सोमवारी (ता. १७) सीपीआर जनजागृती आणि प्रशिक्षण मोहिमेला सुरुवात केली. कार्डिअॅक अरेस्टसारख्या वैद्यकीय परिस्थितीत जीव वाचवणारे मूलभूत सीपीआर कौशल्ये सर्वसामान्य नागरिकांना शिकवणे आणि ‘वेळेत दिलेला प्रतिसाद जीव वाचवतो’ हा संदेश दृढ करणे, हा या मोहिमेचा उद्देश आहे.
दीड तास चाललेल्या या सत्रात सीपीआरचे प्रत्यक्ष प्रात्यक्षिक, गिळताना अडकलेल्या वस्तू काढण्याचे तंत्र आणि डॉक्टरांसोबत प्रश्नोत्तर चर्चा घेण्यात आली. सहभागींना प्रमाणपत्र आणि आपत्कालीन मार्गदर्शन असलेले ‘फर्स्ट-एड’ पुस्तक मोफत देण्यात आले. रुग्णालयाने निवासी संकुले, कॉर्पोरेट संस्था, शाळा, जिम्स आणि स्थानिक संघटनांसोबत भागीदारी करत विद्यार्थी, फिटनेस ट्रेनर्स, पोलिस आणि टॅक्सीचालकांनाही प्रशिक्षित केले. ही मोहीम अत्याधुनिक वैद्यकीय सुविधा आणि ट्रॉमा सेवा मजबूत करण्याच्या फोर्टिसच्या व्यापक ध्येयाचा एक भाग आहे.
तज्ज्ञांचे मत
संकटाच्या पहिल्या काही मिनिटांत योग्य हस्तक्षेप रुग्णाचा जीव वाचवू शकतो, त्यामुळे सीपीआर प्रशिक्षण थेट समुदायांपर्यंत पोहोचवणे आवश्यक आहे, असे फोर्टिस रुग्णालय मुलुंडमधील महाराष्ट्राच्या व्यवसायप्रमुख डॉ. एस. नारायणी यांनी सांगितले.
भारतात सुमारे ८०% कार्डिअॅक अरेस्ट हॉस्पिटलबाहेर होतात; पण फक्त दोन टक्के लोकांना सीपीआरचे प्रशिक्षण आहे. त्यामुळे प्रशिक्षित ‘फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स’चे जाळे उभे करणे हा फोर्टिसचा दीर्घकालीन उद्देश आहे, असे फोर्टिस मुलुंडचे आपत्कालीन औषध विभागप्रमुख डॉ. संदीप गोरे म्हणाले.
