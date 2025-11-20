मूकबधिर ताहीरच्या डोळ्यावर झाली यशस्वी शस्त्रक्रिया
मूकबधिर ताहीरला नवी दृष्टी
जिल्हा रुग्णालयातील डॉक्टरांची डोळ्यावर यशस्वी शस्त्रक्रिया
ठाणे शहर, ता. २० (बातमीदार) ः ४५ वर्षीय मूकबधिर व्यक्तीच्या डोळ्यावर मोतीबिंदूची यशस्वी शस्त्रक्रिया झाली आहे. विठ्ठल सायन्ना जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील डॉक्टरांनी या व्यक्तीवर कौशल्याने शस्त्रक्रिया करून त्याला नवीन दृष्टी दिली.
भिवंडीतील ताहीर अन्सारीला जन्मतःच बोलणे आणि ऐकायला येत नाही. अशा अवस्थेत त्याला मोतीबिंदूचा त्रास उद्भवल्याने दृष्टीही कमी झाली. त्यामुळे त्याच्या डोळ्यांवर लवकरात लवकर शस्त्रक्रिया होणे आवश्यक होते, मात्र त्याला बोलता आणि ऐकायला येत नसल्याने शस्त्रक्रिया करताना त्याच्याशी संवाद कसा साधायचा, असा प्रश्न उपस्थित झाला. अशातही जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील नेत्रतज्ज्ञ डॉ. शुभांगी अंबाडेकर यांनी ही जबाबदारी मोठ्या कौशल्याने पार पाडली. याकरिता जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. कैलास पवार अतिरिक्त जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. धीरज महांगडे यांचे मार्गदर्शन मिळाले, तर रुग्ण कसाही असला तरी, योग्य नियोजन आणि टीमवर्कच्या माध्यमातून डॉक्टर त्याच्यावर योग्य उपचार करतात, असे जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. कैलास पवार यांनी सांगितले.
शस्त्रक्रियेच्या वेळी ताहीर सतत हलत असल्याने त्याच्या डोळ्यावर शस्त्रक्रिया करणे अवघड आणि जोखमीची बाब होती. त्याच्या हालचालीमुळे डोळ्याला इजा पोहोचण्याची शक्यता होती, मात्र टीमने संयम, अचूकता आणि कौशल्याचा वापर करत त्याच्या डोळ्यावर शस्त्रक्रिया केली.
- डॉ. शुभांगी अंबाडेकर, नेत्रतज्ज्ञ
भिवंडीत अनेक नेत्रतज्ज्ञांनी ताहीरच्या डोळ्यांवर शस्त्रक्रिया करण्यास असमर्थता दर्शविली होती, परंतु ठाणे जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील डॉक्टरांनी ज्या आपुलकीने त्याच्यावर उपचार केले आणि त्याची हरवत चाललेली त्याची दृष्टी पुन्हा आणली.
- अन्सार अहमद अन्सारी, ताहीरचे वडील
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.