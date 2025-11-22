पोलिस ठाण्यात गोंधळ घालणाऱ्या पती-पत्नीवर गुन्हा दाखल
पोलिस ठाण्यात गोंधळ घालणाऱ्या पती-पत्नीवर गुन्हा दाखल
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २२ : कोपरी पोलिस ठाण्यातील अंमलदार कक्षात गोंधळ घालत आरडाओरडा करणाऱ्या एकाच कुटुंबातील पती, पत्नी आणि मुलगी अशा तिघांविरोधात गुन्हा दाखल झाल्याची घटना समोर आली आहे. पोलिसांच्या कामकाजात अडथळा आणणे, धक्काबुक्की करणे तसेच मद्यप्राशन करून वाहन चालवण्याचा संशय आदी कारणांमुळे ही कारवाई करण्यात आली आहे.
कोपरी, गांधीनगर येथील मेहबुबी खान (वय ६१) या १८ नोव्हेंबर रोजी आपली तक्रार देण्यासाठी कोपरी पोलिस ठाण्यात दाखल झाल्या होत्या. त्याचवेळी शेलार कुटुंब हे तक्रारदार महिलेच्या पाठोपाठ दुचाकीवरून पोलिस ठाण्यात आले. अंमलदार कक्षात प्रवेश करताच संबंधित कुटुंबीयांनी जोरजोरात बोलण्यास सुरुवात केली. शेलार यांनी शिवीगाळ केलेली नाही, माझ्याविरोधात तक्रार घेऊ नका, असे म्हणत त्यांनी मोठ्याने आरडाओरडा सुरूच ठेवला. यावेळी उपस्थित पोलिस कर्मचाऱ्यांना संबंधित व्यक्तीकडून दारूचा वास येत असल्याचे जाणवले. यावेळी पोलिसांनी परिस्थिती शांत करण्याचा प्रयत्न करत संबंधित व्यक्तीस संयम बाळगण्याची सूचना दिली. मात्र आरडाओरडा सुरू राहिल्याने शहर वाहतूक शाखेच्या पोलिसांना ब्रेथ अनालायझर मशीन घेऊन पाचारण करण्यात आले.
त्यावेळी संबंधित व्यक्तीने मशीनमध्ये श्वास देण्यास नकार दिला. तसेच त्याची पत्नी आणि मुलीने पोलिसांना ब्रेथ अनालायझर तपासणी करण्यास विरोध केला. यावेळी मायलेकींनी पोलिस कर्मचाऱ्यांशी धक्काबुक्की केल्याचा प्रकारही घडल्याचे पोलिसांनी सांगितले. पोलिसांनी पुढे संबंधित व्यक्तीची वैद्यकीय तपासणी (मेडिकल) करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र त्यालाही पत्नी व मुलीने जोरदार विरोध केला आणि पुन्हा आरडाओरडा सुरू ठेवला. अखेर वैद्यकीय तपासणीत संबंधित व्यक्तीने दारूचे सेवन केल्याचे स्पष्ट झाले. या संपूर्ण घटनेनंतर मायलेकींविरोधात सरकारी कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, संबंधित व्यक्ती विरोधात मोटार वाहन कायदा व महाराष्ट्र पोलिस कायद्याअंतर्गत गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.
