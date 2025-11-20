अमर कोर विद्यालयात कला महोत्सव उत्साहात
अमर कोर विद्यालयात कला महोत्सव उत्साहात
मुंबई, ता. २० : अमर कोर विद्यालय, भांडुप येथे १७ आणि १८ नोव्हेंबर रोजी आयोजित दोन दिवसीय कला महोत्सव उत्साहात पार पडला. ‘दप्तराविना शाळा’ या उपक्रमांतर्गत आयोजित या महोत्सवात अकराशेहून अधिक विद्यार्थ्यांनी सहभाग नोंदवला.
यावेळी ‘टाकाऊपासून टिकाऊ वस्तू’ बनवण्याची स्पर्धा घेण्यात आली, ज्यात विद्यार्थ्यांनी टाकाऊ साहित्याचा कल्पकतेने वापर करून पर्यावरणपूरक वस्तू तयार केल्या. त्याचबरोबर, पूर्वप्राथमिक आणि प्राथमिक विभागातील ४०० विद्यार्थ्यांनी ''कोलाज काम'' स्पर्धेत रंगीत कागद व साधनांचा वापर करून सुंदर कलाकृती साकारल्या. दुसऱ्या दिवशी ‘सॅलड मेकिंग’ स्पर्धेत विद्यार्थ्यांनी पौष्टिक भाज्या आणि फळांचा उपयोग करून आकर्षक, कलात्मक सलाड डेकोरेशन सादर केले. तसेच, ‘मातकाम’ स्पर्धेत मातीपासून सजावटीच्या वस्तू बनवून विद्यार्थ्यांनी आपले हस्तकौशल्य दाखवले.
या सर्व स्पर्धांमधून विद्यार्थ्यांची सर्जनशीलता, कल्पनाशक्ती, पर्यावरण-जागृती आणि आरोग्यदायी सवयींची सुंदर सांगड दिसून आली. हा कला महोत्सव विद्यार्थ्यांसाठी अनुभव, प्रेरणा आणि कौशल्य विकासाचा सृजनमहोत्सव ठरला असून, या उपक्रमाचे सर्व स्तरांतून कौतुक होत आहे.
विद्यालयाचे संस्थाचालक म्हात्रे, सचिव जीवन म्हात्रे, तसेच मुख्याध्यापक श्री हांडे, श्री पवार आणि इतर शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी उपस्थित होते.
