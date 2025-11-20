तिसरी आघाडी ठाकरे गटात सहभागी
घराणेशाहीवर टीका करणारेच राजकीय पक्षाच्या गळाला
बदलापूर, ता. २० : घराणेशाही, भ्रष्टाचार आणि राजकारणातील घसरलेल्या पातळीला विरोध करत शहरातील सुशिक्षित व जागरूक नागरिकांनी एकत्र येऊन मतदारांना पर्याय दिला होता; मात्र आता स्थापन केलेली ‘तिसरी आघाडी’ आता संपुष्टात आली आहे. ‘नवा पर्याय’ देण्याचे आश्वासन देणारी ही आघाडी निवडणूक अर्ज दाखल करण्याच्या अंतिम तारखेच्या दोन दिवस आधी म्हणजेच शनिवारी (ता. १५) सायंकाळी, अनपेक्षितपणे शिवसेना ठाकरे गटात दाखल झाली आहे.
पक्षप्रवेशामुळे, बदलापूरच्या जनतेला मिळण्याची शक्यता असलेला खरा तिसरा राजकीय पर्याय एका क्षणातच हवेत विरल्यासारखा झाला आहे. शहरातील विकास ठप्प परिस्थितीला विरोध करणे आणि सर्वसामान्य नागरिकांना राजकारणात स्थान मिळवून देण्याची हमी देणे, हे तिसऱ्या आघाडीचे उद्दिष्ट होते. सुरुवातीला या आघाडीने जनतेत चांगलीच चर्चा निर्माण केली होती. उमेदवारी मिळवणे आणि राजकीय पाठबळ मिळवण्याच्या गरजेतून या पर्यायी शक्तीने अचानक ‘शिवबंधन’ बांधले. या आघाडीचे संयोजक वैभव सदाफुले, तसेच अभिजित सकट, अशोक बहादरे, सिद्धांत चासकर, कैलास कटके, दानिश पठाण, नितीन देशमुख, अनिल काळने, उदय स्वामी यांसह सर्व पदाधिकारी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटात दाखल झाले आहेत.
शहरात तीव्र चर्चा आणि नाराजी
तिसरी आघाडी प्रत्यक्षात संपुष्टात आल्याचे चित्र स्पष्ट झाले असून, शहरातील भ्रष्टाचाराविरोधात एकजूट होण्याचे संदेश देणारेच अखेरीस सत्तेच्या समीकरणांपुढे नमले, अशी चर्चा शहरात रंगू लागली आहे. हा निर्णय राजकीय पाठबळासाठी घेतला गेला असला तरी, नागरिकांमध्ये या ‘पलटी’बद्दल मोठ्या प्रमाणात नाराजी व्यक्त होत आहे. बदलापूरला नवा पर्याय देण्याचे स्वप्न सध्या धुळीत गेल्याचे चित्र उभे राहिले आहे.
