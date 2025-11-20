मिरा-भाईंदरच्या प्रारुप मतदारयाद्या प्रसिद्ध
भाईंदर, ता. २० (बातमीदार) ः मिरा-भाईंदर महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीसाठी प्रारूप मतदार याद्या गुरुवारी (ता. २०) प्रसिद्ध करण्यात आल्या. या मतदारयाद्या महापालिकेच्या मुख्यालयातील निवडणूक कार्यालयात सर्वांसाठी उपलब्ध झाल्या आहेत. मतदार याद्यांवर हरकती व सूचना नोंदविण्यासाठी २७ नोव्हेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.
निवडणूक आयोगाकडून विधानसभा मतदारसंघाच्या याद्या प्राप्त झाल्यानंतर महापालिकेकडून त्याची फोड करण्यात आली. त्यानंतर २४ प्रभागांसाठी प्रारूप मतदार याद्या तयार करण्यात आल्या आहेत. एकूण मतदारांची संख्या आठ लाख १९ हजार १५३ आहे. त्यात पुरुष मतदारांची संख्या चार लाख ३३ हजार ५५, तर महिला मतदार तीन लाख ८६ हजार ७८ व अन्य २० मतदार आहेत. सर्वात कमी मतदार संख्या उत्तन येथील प्रभाग २४ मध्ये (२५ हजार ८८०), तर सर्वाधिक मतदार मिरा रोडच्या प्रभाग १३ मध्ये (५२ हजार ३८४) आहेत. या मतदार याद्यांवर २७ नोव्हेंबरपर्यंत हरकती व सूचना नोंदवता येणार आहेत. त्यांची पडताळणी झाल्यानंतर ५ डिसेंबरला अंतिम याद्या प्रसिद्ध केल्या जाणार आहेत.
पुरुष मतदार ४,३३,०५५
महिला मतदार ३,८६,०७८
अन्य मतदार २०
