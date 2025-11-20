समन्वयातून गावांचा सर्वांगीण विकास
वाडा, ता. २० (बातमीदार) ः ग्रामपंचायत हा स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा पाया आहे. महात्मा गांधींनी पाहिलेले ग्राम स्वराज्याचे स्वप्न साकार करण्यासाठी लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाने समन्वय साधून समर्पित भावनेने काम केले, तर गाव-खेड्यांचा सर्वांगीण विकास होण्यास मदत होईल, असे प्रतिपादन पालघर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहन रानडे यांनी केले.
वाडा तालुक्यातील ग्रामपंचायत गोऱ्हे येथे मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियानांतर्गत चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमात मोहन रानडे यांनी उपस्थितांना संबोधित केले. या कार्यक्रमाला जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र शिंदे, गटविकास अधिकारी वैभव शिंदे, सरपंच परिषदेच्या अध्यक्ष अवनी सांबरे, उपसरपंच संघटनेचे अध्यक्ष पांडुरंग पठारे, सचिव मनेश पाटील, वाडा तालुक्यातील सरपंच, उपसरपंच व ग्रामपंचायत अधिकारी उपस्थित होते.
चर्चासत्रात भाग घेताना सरपंच व उपसरपंचांनी आपल्या गावात राबविलेल्या नावीन्यपूर्ण उपक्रमांचे सादरीकरण केले, तसेच प्रशासनाच्या वतीने मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियानाचा मध्यावधी आढावा घेण्यात आला. गोऱ्हे उपसरपंच अनिल खिलारे यांच्या संकल्पनेतून हे चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले होते. चर्चासत्र यशस्वी करण्यासाठी ग्रामपंचायतीच्या सरपंच हर्षदा पडवळे, ग्रामविकास अधिकारी चेतन पाटील व त्यांच्या कर्मचाऱ्यांनी मेहनत घेतली.
विकासकामांसाठी सादरीकरण
वाडा तालुक्यात हे अभियान सर्व ग्रामपंचायतींनी यशस्वीरीत्या राबवावे, असे आवाहन रवींद्र शिंदे यांनी केले. तसेच उपस्थित स्वयंसेवी संस्थांनी ग्रामपंचायत स्तरावर सीएसआर निधीतून कोणकोणती विकासकामे करता येतील, याचे सादरीकरण केले.
