इंग्रजी शाळांच्या पाट्या झाल्या मराठीत
इंग्रजी शाळांना मराठीचे वावडे
ठाण्यात १५३ शाळांना नोटीस; नामफलक मराठीत न केल्यास मान्यता होणार रद्द
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २० ः मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा, यासाठीच्या प्रयत्नांदरम्यान, दुकाने आणि आस्थापनांनंतर आता शाळांचे नामफलकही मराठीत करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे; मात्र ठाणे महानगरपालिका क्षेत्रातील १५३ इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांनी अद्यापही शासनाच्या या आदेशाचे पालन केलेले नाही. मराठी नामफलक न बसवणाऱ्या या शाळांना पालिकेच्या शिक्षण विभागाने पुन्हा नोटिसा बजावण्यास सुरुवात केली आहे. आठ दिवसांत नामफलक मराठीत न केल्यास, शाळांची मान्यता रद्द करण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठवण्यात येईल, असा कठोर इशारा शिक्षण विभागाने दिला आहे.
ठाणे महापालिका क्षेत्रात एकूण ७६९ शाळा असून, यापैकी ४०१ इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा आहेत. शासनाच्या निर्देशानुसार, या सर्व शाळांना मराठी नामफलक लावण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यापैकी २४८ शाळांनी मराठी नामफलक लावले तर १५३ शाळांनी अद्यापही मराठी नामफलक लावलेले नाहीत. शिक्षणाधिकारी कमलाकांत म्हेत्रे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केवळ नामफलकच नव्हे, तर पालिका शाळांसह सर्व माध्यमांच्या अनुदानित, विनाअनुदानित शाळांमधील सर्व पत्रव्यवहारदेखील मराठी भाषेतूनच असावा, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
कडक कारवाईचा इशारा
मराठी नामफलक लावण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या उर्वरित १५३ शाळांना शिक्षण विभागाने पुन्हा नोटिसा बजावल्या आहेत. शिक्षणाधिकारी म्हेत्रे यांनी स्पष्ट केले आहे, की आठ दिवसांत नामफलक मराठीत बसविले नाही तर शाळा मान्यता रद्दचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविण्यात येईल.
दुकाने आणि महाविद्यालयांनंतर आता शाळा स्तरावरही मराठी भाषेला महत्त्व देण्याचा हा प्रयत्न आहे. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवून देण्यासाठी राज्य शासन करीत असलेल्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
जिल्हा प्रशासन गंभीर नाही
ठाणे जिल्ह्यातील शहरी भागाप्रमाणे ग्रामीण भागातील इंग्रजी माध्यमाच्या किती शाळांनी नामफलक मराठीत केले, याबाबत जिल्हा परिषद शिक्षणाधिकारी बाळासाहेब राक्षे यांना विचारले असता, जिल्हा परिषदेच्या १,३३१ शाळांचे व मराठी माध्यमांचे फलक मराठी असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच इंग्रजी शाळांच्या नामफलक मराठी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत; पण काही शाळांनी मराठी नामफलक केले याची माहितीच त्यांच्याकडे उपलब्ध नसल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच इंग्रजी शाळांना पुन्हा सूचना देण्यात येतील, असे सांगितले. त्यामुळे मराठी नामफलकाबाबत जिल्हा परिषदेचा शिक्षण विभाग गंभीर नसल्याचे दिसून येत आहे.
