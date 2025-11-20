उल्हासनगरात निवडणुकीपूर्वीच चाचपणी
उल्हासनगरात निवडणुकीपूर्वीच चाचपणी
भाजपकडून इच्छुक उमेदवारांचे अर्ज येण्यास सुरुवात
उल्हासनगर, ता. २० : महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीची अधिकृत तारीख अद्याप निश्चित झाली नसली तरी, प्रारूप प्रभाग रचना आणि आरक्षण जाहीर झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वच पक्षांमधील इच्छुकांनी कंबर कसली असून, विशेषतः भारतीय जनता पक्षामध्ये (भाजप) इच्छुक उमेदवारांचे अर्ज येण्यास सुरुवात झाली आहे.
भाजप जिल्हाध्यक्ष राजेश वधारिया यांच्याकडे इच्छुक उमेदवारांनी आपले अर्ज सादर करण्यास सुरुवात केली आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून भाजप सदस्य असलेल्या भारती विरेंद्र शर्मा यांनी प्रभाग क्रमांक १ मधून इच्छुक म्हणून उमेदवारी अर्ज सादर केला आहे. हा प्रभाग सामान्य महिलांसाठी राखीव आहे. भारतीय जनता पक्ष देशात क्रमांक एकचा पक्ष असल्याने पक्षात प्रवेश करण्याची आणि निवडणूक लढवण्याची इच्छुकांची संख्या मोठी आहे. पक्षात माजी नगरसेवक, उपाध्यक्ष, सरचिटणीस, सचिव, ब्लॉक अध्यक्ष आदी पदाधिकारी मोठ्या संख्येने सक्रिय आहेत.
अंतिम निर्णय प्रदेशाध्यक्षांचा
जिल्हाध्यक्ष राजेश वधारिया यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अनेक इच्छुकांचे अर्ज आले आहेत.उल्हासनगर महानगरपालिका निवडणुकीत कोणाला उमेदवारी द्यायची याचा अंतिम निर्णय भाजपचे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण घेतील, अशी माहिती जिल्हाध्यक्ष राजेश वधारिया यांनी स्पष्ट केली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.