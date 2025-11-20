कल्याण पूर्वेत शिंदे गटाने उचलले मोठे पाऊल
कल्याण पूर्वेत शिंदे गटाचे मोठे पाऊल
७०० महिला पदाधिकाऱ्यांसह संघटन मजबुतीवर भर
डोंबिवली, ता. २० : कल्याण डोंबिवली महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना शिंदे गटाने आपले संघटन मजबूत करण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. याचाच भाग म्हणून, बुधवारी (ता. १९) सायंकाळी पदाधिकाऱ्यांची एक बैठक घेऊन कल्याण पूर्वेमध्ये शेकडो नवीन पद नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत.
शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख गोपाळ लांडगे यांच्या नेतृत्वाखाली ही बैठक पार पडली. या बैठकीत एकूण शेकडो पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या. यात विशेषतः शिवसेना महिला आघाडीच्या सुमारे ७०० पदाधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. मोठ्या संख्येने महिला पदाधिकाऱ्यांची नियुक्ती करून संघटनात्मक बांधणी अधिक मजबूत करण्याचा प्रयत्न शिंदे गटाकडून करण्यात आला आहे.
जिल्हाप्रमुख गोपाळ लांडगे यांनी या नियुक्त्यांबद्दल स्पष्टीकरण दिले की, पूर्वी काही पदाधिकाऱ्यांची नियुक्ती झाली होती, परंतु काही जण अनुपस्थित होते. तसेच, नवीन पॅनेल पद्धतीमुळे झालेल्या वाढीनुसार आज कल्याण पूर्वेत पदांचे वाटप करण्यात आले आहे. लांडगे यांनी आगामी महानगरपालिका निवडणुकीत विजयाचा दावा केला आहे. ते म्हणाले की, कार्यकर्ते नेहमीच काम करत असतात आणि निवडणूक जाहीर झाल्याने सर्वजण जोमाने कामाला लागले आहेत.
विकासकामे प्रगतिपथावर
निवडणुकीत निश्चितपणे आधीपेक्षा जास्त जागा निवडून येतील, असा मला विश्वास आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्या नेतृत्वात अनेक विकासकामे प्रगतिपथावर आहेत. लोकांना विकास हवा आहे. त्यामुळे शिवसेनेला यश मिळेल, असे मत लांडगे यांनी व्यक्त केले.
