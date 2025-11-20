स्टारफिश स्पोर्टस् फाउंडेशनच्या १९ जलतरणपटूंनी ठाण्याचा मान उंचावला
ठाण्याच्या जलतरणपटूंची विजयदुर्ग स्पर्धेत दमदार कामगिरी
स्टारफिशच्या १९ खेळाडूंनी १५ व ३० किमी अंतर पूर्ण; आयुषी आखाडे प्रथम
ठाणे, ता. २० (बातमीदार) : कोकणातील विजयदुर्ग येथील अरबी समुद्रात झालेल्या राज्यस्तरीय सागरी जलतरण स्पर्धेत ठाण्यातील स्टारफिश स्पोर्टस् फाउंडेशनच्या १९ जलतरणपटूंनी १५ आणि ३० किमीचे आव्हानात्मक अंतर यशस्वीरीत्या पार केले. विजयदुर्गमधील श्री दुर्गामाता कला क्रीडा मंडळ व कोल्हापूरातील जिम स्विम अकॅडमी आयोजित या स्पर्धेत मुलींमध्ये आयुषी आखाडेने प्रथम क्रमांक पटकवला.
स्टारफिश स्पोर्टस् फाउंडेशनच्या १९ जलतरणपटूंनी १५ व ३० किमीचे आव्हानात्मक अंतर पूर्ण करत ठाण्याचा मान वाढवला. विशेष म्हणजे सर्वाधिक सहभाग मुलींचा होता. १५ किमीमध्ये आयुषी आखाडे प्रथम तर महेक तन्ना चौथ्या स्थानावर राहिली. ३० किमीमध्ये तृणांश गंद्रे तिसरा, अरित जिंदल चौथा व रुद्र निसार पाचवा ठरले. देशभरातील ५१ स्पर्धकांमध्ये ठाण्याची दमदार छाप पडली. आगामी मालवण व गोवा स्पर्धांसाठी निवड चाचणी २६ जानेवारीला होणार असल्याचे स्टारफिश स्पोर्टस् फाउंडेशन प्रशिक्षक कैलास आखाडे यांनी सांगितले.
अडचणींवर यशस्वी मात
दुर्गामाता कला क्रीडा मंडळ आयोजित राज्यस्तरीय सागरी जलतरण स्पर्धा विजयदुर्ग येथे पार पडली. मालपे जेट्टी ते वाघोटन बंदर आणि विजयदुर्ग किल्ला असा १५ व ३० किमीचा प्रवास १९ स्पर्धकांनी पूर्ण केला. विरुद्ध प्रवाह आणि थंड हवामानामुळे अडचणी आल्या, मात्र सातत्यपूर्ण सरावामुळे त्या मात करता आल्या, असे आयुषी आखाडेने सांगितले. प्रशिक्षक कैलास आखाडे यांच्या दूरदृष्टीमुळे व योग्य मार्गदर्शनामुळे मुलांमध्ये उत्तम प्रगती होत असल्याचे पालकांनी नमूद केले.
