भारतीय मच्छीमाराचा पाकिस्तानी जेलमध्ये मृत्यू
भारतीय मच्छीमाराचा पाकिस्तानी तुरुंगामध्ये मृत्यू
पालघरमधील १९ मच्छीमार खलाशी अद्यापही अटकेत
पालघर, ता. २० ः मासेमारी करताना चुकून पाकिस्तान हद्द ओलांडल्याने पाकिस्तानच्या सुरक्षा यंत्रणांनी एका भारतीय मच्छीमाराला कैद केले होते. त्याचा कराची तुरुंगात मंगळवारी मृत्यू झाल्याचे समोर आले आहे. याआधीही एका मच्छीमाराचा तेथे मृत्यू झाला होता. आतापर्यंत पाकिस्तानच्या तुरुंगामध्ये एकूण १९९ भारतीय मच्छीमार कैद आहेत. त्यातील महाराष्ट्राच्या पालघरमधील १९ मच्छीमार खलाशी आहेत.
पाकिस्तान तुरुंगात मृत्यू झालेल्या या मच्छीमाराच्या मृत्यूची माहिती पाकिस्तान इंडिया डेमोक्रेसी पीपल फोरमचे माजी पदाधिकारी आणि शांततावादी कार्यकर्ते जतीन देसाई यांनी दिली आहे. मच्छीमारचे नाव अजूनही पुढे आलेले नाही. मृत्यू झालेल्या मच्छीमाराचे भारतीयत्व सिद्ध झाले होते. त्याची शिक्षा दोन वर्षांपूर्वी पूर्ण झाली होती. दोन्ही देशातील २००८ च्या कॉन्स्युलर एक्सेस कराराप्रमाणे या मच्छीमाराला खूप आधी सोडणे गरजेचे होते, मात्र त्याची सुटका झाली नव्हती.
पाकिस्तानच्या तुरुंगात असलेल्या पालघर जिल्ह्यातील १८ मच्छीमारांची शिक्षाही दोन वर्षांपूर्वी पूर्ण झाली आहे. तरी ते तुरुंगात आहेत. त्यांच्या कुटुंबांना ठरलेला मदतनिधीदेखील राज्य सरकारकडून वेळेवर मिळत नाही. पाकिस्तानच्या तुरुंगात असलेल्या जवळपास १७५ भारतीय मच्छीमारांची शिक्षा आधीच पूर्ण झाली आहे. त्यांना सोडवण्यासाठी भारत सरकारने विशेष प्रयत्न केले पाहिजेत, असे देसाई यांनी म्हटले आहे.
----
मृत्यूच्या घटना
मार्च २०२४ मध्ये डहाणू तालुक्यातील विनोद लक्ष्मण कोल यांचा पाकिस्तानाच्या तुरुंगात मृत्यू झाला होता. त्यानंतर जानेवारी २०२५ मध्ये गुजरातच्या एका मच्छीमाराचा मृत्यू झाल्याची घटना समोर आली. एप्रिल २०२५च्या दरम्यान एका मच्छीमाराने पाकिस्तानी तुरुंगात आत्महत्या केली होती.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.