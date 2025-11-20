लाखभर नव्या मतदारांची नवी मुंबईत भर
लाखभर नव्या मतदारांची नवी मुंबईत भर
वाशी, ता. २० (बातमीदार) ः नवी मुंबई पालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणूक २०२५ करिता प्रभागनिहाय मतदार याद्या जाहीर झाल्या असून यावर्षी मतदार संख्येत लक्षणीय वाढ झाली आहे. नवी मुंबईतील एकूण मतदार संख्या नऊ लाख ४८ हजार ४६० इतकी झाली आहे. यामध्ये महिला मतदार चार लाख ३२ हजार ४०, पुरुष मतदार पाच लाख १६ हजार २६७ आणि इतर १५३ इतके आहेत.
२०१५च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत नवी मुंबईत मतदार संख्या आठ लाख १५ हजार ६७ होती. त्यामध्ये तब्बल एक लाख ३३ हजार ३९३ मतदारांची वाढ झाल्याने निवडणुकीत नवे राजकीय समीकरण तयार होण्याची शक्यता आहे. २०१५ मध्ये महिला मतदारांची संख्या ३,५९,५१६ इतकी होती, तर पुरुष मतदार ४,५५,५५१ होते. महिलांच्या मतदार संख्येत सर्वाधिक वाढ नोंदवली गेली आहे. महिला मतदारांची संख्या २०१५च्या तुलनेत ७२ हजार ५२४ इतकी वाढली आहे. तर पुरुषांच्या मतदारांमध्ये ६० हजार ३१६ इतकी वाढलेली आहे.
----------
तरुणांचा कल निर्णायक
पहिल्यांदाच महापालिका निवडणुकीत मतदान करणाऱ्या नव्या मतदारांमध्ये तरुणांची संख्या अधिक आहे. त्यांचा कल रोजगार, वाहतूक, पायाभूत सुविधा, स्वच्छता आणि स्थानिक प्रश्नांवर लक्ष केंद्रित करणार असल्याने तरुणांकडून कसा प्रतिसाद मिळतो, याची उत्सुकता आहे.
