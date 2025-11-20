ताम्हिणी घाटात महेद्रा थार गाडी दरीत कोसळली
ताम्हिणी घाटात गाडी दरीत कोसळली
पुण्यातील सहा पर्यटकांचा मृत्यू
माणगाव, ता. २० (वार्ताहर) ः ताम्हिणी घाटातील तीव्र उताराचा अंदाज न आल्याने पुण्याहून आलेल्या पर्यटकांची थार गाडी थेट पाचशे ते सहाशे फूट दरीत कोसळली. या अपघातामध्ये उत्तमनगर पुणे येथील सहा तरुणांचा मृत्यू झाला.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार साईल साधु गोटे (वय २४), शिवा अरुण माने (१९), ओंकार सुनील कोळी (१८), श्री महादेव कोळी (१८), प्रथम रावजी चव्हाण (२४), पुनीत सुधाकर शेट्टी (२०) हे पर्यटनासाठी कोकणात येत असताना त्यांची गाडी खोल दरीत कोसळली. या अपघातात त्या सहा जणांचा मृत्यू झाला. सोमवारी (ता. १७) मध्यरात्री हे तरुण उत्तमनगर येथून कोकणात निघाले होते. आई-वडील व नातेवाईक मंगळवारी (ता. १८) दिवसभर त्यांना संपर्क करत होते, परंतु त्याचा संपर्क होत नव्हता. अखेर नातेवाइकांनी पुणे येथील उत्तमनगर पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. पुणे पोलिसांनी माणगाव पोलिसांना संपर्क करून ही माहिती दिली. गुरुवारी (ता. २०) या तरुणांचा शेवटचे मोबाईल लोकेशन हे ताम्हिणी घाटात सापडले. या ठिकाणी माणगाव पोलिसांमार्फत ड्रोन कॅमेऱ्याच्या माध्यमातून शोध घेतला असता, थार गाडी खोल दरीत कोसळल्याचे चित्र कॅमेरात कैद झाले. माणगाव पोलिसांनी ही माहिती तत्काळ रेस्क्यू टीमला दिली. ही थार गाडी त्याच पर्यटकांची असल्याचे उघड झाले. रेस्क्यू टीमने रोपवेच्या साह्याने खाली उतरून शोध घेतला. यात थार गाडीत असलेल्या सहा जणांचा मृत्यू झाल्याचे समोर आले.
