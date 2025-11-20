माजी नगरसेवकांशी विशेष बैठक
माजी नगरसेवकांशी विशेष बैठक
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. २१ : डोंबिवलीतील राजकीय वातावरण तापले असताना मनसेमध्ये मोठी हालचाल पाहायला मिळत आहे. भाजपकडून मनसेच्या माजी नगरसेवकांना गळ घालण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याची चर्चा रंगात असतानाच मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी पुढाकार घेत डॅमेज कंट्रोल केल्याचे म्हटले जात आहे. भाजप प्रदेश नेतृत्वाने मनसेतील काही माजी नगरसेवकांना संपर्क साधल्याचे बोलले जात आहे. माजी नगरसेवक प्रकाश भोईर, सरोज भोईर, मंदा पाटील, कस्तुरी देसाई हे भाजपा मध्ये प्रवेश करू शकतात, अशी जोरदार चर्चा राजकीय वर्तुळात होती.
या पार्श्वभूमीवर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची मनसे नेते राजू पाटील आणि केडीएमसीमधील माजी नगरसेवकांसोबत गुरुवारी खास भेट झाल्याने खळबळ उडाली आहे. या बैठकीला मनोज घरत, प्रकाश भोईर, कस्तुरी देसाई, कोमल पाटील उपस्थित होते. या बैठकीत संबंधित माजी नगरसेवकांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली, तसेच आगामी निवडणूक कशा पद्धतीने लढवायची, स्थानिक संघटनात्मक समीकरणे आणि उमेदवारी यावर सविस्तर चर्चा झाली असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.