मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी मतदार याद्या जाहिर
मुंबई महापालिकेसाठी
मतदार याद्या जाहीर
हरकती व सूचना नोंदवण्यासाठी २७ नोव्हेंबरपर्यंत मुदत
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २० : महापालिका निवडणुकीसाठी आरक्षण सोडतीनंतर आज प्रारूप मतदार यादी जाहीर करण्यात आली आहे. या यादीवर २७ नोव्हेंबरपर्यंत हरकती व सूचना नोंदवता येणार आहेत. प्रारूप मतदार यादीवर आलेल्या हरकतीवर निर्णय घेऊन प्रभागनिहाय अंतिम मतदार याद्या अधिप्रमाणित करून त्या ५ डिसेंबरला नागरिकांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात येणार आहेत.
निवडणुकीसाठी आरक्षण सोडत काढल्यानंतर आता मुंबईतील २२७ प्रभागनिहाय मतदार याद्या महापालिकेच्या https://portal.mcgm.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत. नागरिकांना प्रारूप मतदार चुका, त्रुटी अथवा इतर बाबतीत हरकती व सूचना २७ नोव्हेंबरपर्यंत पालिकेने ठरवून दिलेल्या प्रभाग कार्यालयात अथवा सहाय्यक आयुक्त यांच्याकडे नोंदविण्यास सांगण्यात आले आहे. या हरकती व सूचना यावर निर्णय घेण्यासाठी राज्य निवडणूक विभागाने महापालिकेच्या सहाय्यक आयुक्तांची नेमणूक केली आहे.
विधानसभेची मतदार यादी महापालिकांच्या प्रभागानुसार विभागून ती महापालिका सार्वत्रिक निवडणुकीकरिता असून, या तयार करणे व अधिकाऱ्यांनी अधिसूचित करणे या प्रयोजनासाठी १ जुलै २०२५ हा दिवस अधिसूचित केला आहे. या तारखेला अस्तित्वात असलेल्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या मतदार यादीचे प्रभागनिहाय विभाजन करून मुंबई महापालिका सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी प्रारूप मतदार याद्या तयार करण्यात आल्या आहेत.
चुका दुरुस्त करणार
प्राप्त होणाऱ्या हरकती व सूचनांवर लेखनिकांच्या काही चुका, दुसऱ्या प्रभागातील मतदार चुकून अंतर्भूत झालेले, संबंधित प्रभागातील विधानसभा मतदार यादीत मतदारांची नावे असूनही महापालिकेच्या संबंधित प्रभागाच्या मतदार यादीत नावे वगळण्यात आली असल्यास अशा मतदारांची नावे मतदार यादीत समाविष्ट करणे, मृत व्यक्तींची नावे आढळल्यास किंवा त्याबाबत हरकती किंवा सूचना आल्यास त्यात सुधारणा करून दुरुस्ती करण्यात येणार आहे.
