आयटीआयमध्ये आता टोयोटोच्या प्रयोगशाळा
राज्यातील ४५ संस्थांचा कायापालट; आठ हजार विद्यार्थ्यांना रोजगार संधी
मुंबई, ता. २० : राज्यातील शासकीय ४५ आयटीआयमध्ये पहिल्यांदाच टोयोटा किर्लोस्कर मोटार कंपनीकडून (एलएमव्ही) हलके वाहन तंत्रज्ञ अभ्यासक्रमांसाठी सुसज्ज प्रयोगशाळांची उभारणी केली जाणार आहे. यासाठी आज मंत्रालयात कौशल्य, रोजगार व उद्योजकता व नावीन्यतामंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्या उपस्थितीत टोयोटा किर्लोस्कर मोटार कंपनी आणि व्यवसाय शिक्षण आणि प्रशिक्षण संचालनालयामध्ये सामंजस्य करार करण्यात आला.
कौशल्य विकास विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा वर्मा, टोयोटा किर्लोस्कर कंपनीचे उपाध्यक्ष रमेश राव, कंपनीचे मानव संसाधन व्यवस्थापक भास्कर पै आणि मुख्य व्यवस्थापक रवी सोनटक्के उपस्थित होते. कौशल्य मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्या मार्गदर्शनात टोयोटा-किर्लोस्कर कंपनीचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी आणि व्यवसाय शिक्षण आणि प्रशिक्षण संचालनालयाच्या संचालिका माधवी सरदेशमुख यांनी सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केल्या.
करारानुसार राज्यातील संबंधित आयटीआयमधील शिक्षकांना प्रशिक्षित केले जाणार असून, या उपक्रमातून सुमारे आठ हजार आयटीआय विद्यार्थ्यांना रोजगाराची संधी उपलब्ध होण्याचा मार्ग माेकळा होणार आहे. राज्यातल्या आयटीआयच्या विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या दर्जेदार प्रशिक्षणामुळे रोजगाराच्या जागतिक संधी उपलब्ध होतील, असा विश्वास या वेळी कौशल्य विकासमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी व्यक्त केला.
राज्य शासनाकडे आयटीआयच्या माध्यमातून उपलब्ध असलेल्या पायाभूत सुविधा, उद्योग क्षेत्रातील ज्ञान, अनुभव या सहभागातून कुशल व रोजगारक्षम मनुष्यबळ निर्माण करण्यासाठी उद्योग समूहांचे सहकार्य आवश्यक असल्याचे मतही लाेढा यांनी या वेळी व्यक्त केले. पुढच्या या अनुषंगाने अनेक रोजगाराभिमुख सामंजस्य करार होतील, असेही त्यांनी या वेळी नमूद केले.
पहिल्या टप्प्यात १३ प्रयोगशाळा
या करारानुसार दोन महिन्यांत कंपनीकडून प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होणार असून, मार्च २६पर्यंत पहिल्या टप्प्यात १३ प्रयोगशाळा सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती कंपनीचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी यांनी दिली. तीन टप्प्यात उर्वरित प्रयोगशाळा सुरू करण्यात येणार आहेत.
