नवी मुंबईत हेरॉईन रॅकेटचा पर्दाफाश
नवी मुंबईत अमली पदार्थ जप्त
कोपरी गावातील छाप्यात एकाला अटक
नवी मुंबई, ता. २० (वार्ताहर) : अमली पदार्थ विरोधी पथकाने वाशीतील कोपरी गाव येथे छापा टाकून तब्बल एक कोटी ३५ लाख ९० हजार रुपये किमतीचे २७१.८ ग्रॅम हेरॉईन जप्त केले आहे. या करवाईत एका व्यक्तीला अटक करण्यात आली आहे. त्याला पंजाब येथून अमली पदार्थाचा पुरवठा होत असल्याचे उघडकीस आले आहे. त्यामुळे अमली पदार्थाचे पंजाब कनेक्शन उघड झाले आहे.
पंजाबचा ‘सप्लाय नेटवर्क’
अमली पदार्थ विरोधी कक्षाचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक संदीप निगडे यांनी बुधवारी (ता. १९) कोपरीगावात छापा टाकला. या वेळी आरोपी विक्रमजितसिंग अमरीकसिंग (३४), मूळ रहिवासी अमृतसर (पंजाब) हा वाशीतील परशुराम पाटील बिल्डिंगमध्ये भाड्याने राहात असल्याचे निष्पन्न झाले. त्याच्या खोलीत विक्रीसाठी साठवून ठेवण्यात आलेले तब्बल १.३५ हेरॉईन आढळले. तपासात तो पंजाबमधून मोठ्या प्रमाणात माल मागवून नवी मुंबईतील ओळखीच्या व्यक्तीमार्फत विक्री करत असल्याचे उघडकीस आले आहे. तसेच तो रक्कम रोख आणि गुगल पे द्वारे स्वीकारत असल्याचे उघडकीस आले आहे.
सात जणांचा शोध
या प्रकरणात पंजाबातून पुरवठा करणारे मुख्य आरोपी, तसेच त्याच्याकडून माल विकत घेणाऱ्या एकूण सात जणांचा शोध पोलिसांनी सुरू केला आहे. अटक आरोपीला २६ नोव्हेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी ठोठावण्यात आली आहे. ही कारवाई सहाय्यक पोलिस आयुक्त प्रेरणा कट्टे यांच्या मार्गदर्शनाखाली वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक संदीप निगडे, पोहवा रमेश तायडे, पोहवा बनकर, पोहवा दोरे, पोहवा सतिश मेहेतर, पोहवा गणेश पवार, पोना अंकुश म्हात्रे, मपोना हेमांगी पाटील, मपोशि पगारे, पोशि परमेश्वर भाबड (चालक), पोशि पाटील आदींच्या पथकाने केली.
