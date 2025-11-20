पत्नी व मुलांनी केली हत्या
व्यावसायिकाच्या हत्येप्रकरणी पत्नी, मुलांना अटक
भाईंदर, ता. २० (बातमीदार) ः भाईंदर पूर्व येथे झालेल्या सुवर्णकाराच्या हत्येचे गूढ नवघर पोलिसांनी काही तासांतच उकलले आहे. सुवर्णकाराच्या पत्नी आणि मुलांनीच पैशांच्या कारणावरून ही हत्या केल्याचे उघड झाले आहे. पोलिसांनी आरोपींना अटक केली असून त्यात एका अल्पवयीन मुलाचा समावेश आहे.
बुधवारी (ता. १९) दुपारी भाईंदर पूर्व येथील एसव्ही मार्गावरील सोनल पार्क इमारतीच्या तळमजल्यावरील कारखान्यात सुशांतो पाल यांचा मृतदेह पोलिसांना आढळला होता. त्यांच्या डोक्यावर अवजड वस्तूने प्रहार केल्यामुळे त्यांचा मृत्यू झाला होता. तपासादरम्यान सुशांतो यांची पत्नी व मुले बेपत्ता असल्याचे दिसले. त्याचप्रमाणे मृतदेह सापडल्याच्या आदल्या रात्री सुशांतो यांच्या कारखान्यातून सुशांतो व त्यांची पत्नी व मुलांमध्ये भांडण सुरू असल्याचेही काहीजणांनी ऐकले होते. याव्यतिरिक्त परिसरातील सीसीटीव्हीचे फुटेज पोलिसांनी तपासले असता सुशांतो यांची पत्नी व मुले रात्रीच्या वेळी घाईघाईने सामान घेऊन जात असल्याचे दिसले. त्यामुळे पोलिसांचा त्यांच्यावरच संशय बळावला. त्यानंतर तातडीने हालचाल करून पोलिसांनी सुशांतो यांची पत्नी, मुलगा आणि आणखी एक अल्पवयीन मुलगा यांना दोन तासांत ताब्यात घेतले. चौकशीत संशयित आरोपींनी सुशांतो यांची हत्या केल्याचे कबूल केले आहे. पत्नी व मुले सुशांतो यांच्याकडे सातत्याने पैशांची मागणी करत असत व भांडत असत. त्यामुळे सुशांतो घरी न राहता कारखान्यातच राहत होते. सुशांतो यांच्या दागिने बनविण्याच्या कारखान्यातील एखाद्या अवजड वस्तूने त्यांची हत्या करण्यात आली, अशी माहिती पोलिस उपायुक्त संदीप डोईफोडे यांनी दिली.
